Parma-Roma, un tifoso speciale al Tardini: in tribuna c'è il tennista Flavio Cobolli
Un tifoso speciale in tribuna al Tardini per Parma-Roma, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Sugli spalti dello stadio emiliano c'è anche Flavio Cobolli, tennista azzurro e grande sostenitore della formazione giallorossa, arrivato a Parma insieme al padre Stefano.
Reduce dall'esperienza alle ATP Finals di Torino, Cobolli ha deciso di concedersi una serata allo stadio prima di raggiungere Bologna, dove sarà impegnato con la Nazionale italiana nelle Final 8 di Coppa Davis.
Per Cobolli, del resto, il legame con la Roma va oltre il tifo. Prima di dedicarsi definitivamente al tennis, ha giocato per cinque anni nel settore giovanile giallorosso, condividendo il percorso anche con Riccardo Calafiori. Da sempre frequentatore dell'Olimpico, oggi segue dal vivo la squadra di Gian Piero Gasperini, approfittando di una breve pausa tra gli ultimi due appuntamenti della sua stagione tennistica.