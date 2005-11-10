"È normale che ci sia tanto entusiasmo nel gruppo, è bravo l’allenatore a coinvolgere tutta la squadra. Siamo una buona squadra. Non potrei chiedere di meglio": così l'attaccante della Lazio, Tijjani Noslin, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della sfida vinta per 3-0 dalla sua squadra, allo stadio Olimpico contro il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Gattuso non si accontenta: "Noslin ha sbagliato tanto"

I biancocelesti continuano la loro corsa sigillando il primo posto in classifica in questo sorprendente inizio di stagione. E lo fanno anche grazie alla doppietta dell'attaccante rigenerato da Gattuso. Lo stesso tecnico però, parlando al termine del match in conferenza stampa, ha voluto tenere alto il livello della tensione facendo capire che non sia del tutto soddisfatto, anche dello stesso Noslin.

Gattuso infatti in conferenza stampa ha spiegato: "Oggi anche Noslin a livello tecnico ha fatto fatica, ha fatto due gol ma tecnicamente ha sbagliato tanto mettendo qualche cross di troppo. È un piacere lavorare con Isaksen, ha risolto i suoi problemi quest'estate perché ha deciso di operarsi per la pubalgia, lo abbiamo perso per un po' ma ha la terza marcia e anche a livello balistico è migliorato tanto. Ha preso gusto a fare gol e assist, veniva da un altro assist anche con la Danimarca dove ha fatto una grandissima partita".