C'è sempre Malen! Liscio di Troilo, l'olandese non perdona e riporta avanti la Roma
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 19:24Serie A
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21.11.2026 19:24Serie A
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Nel momento più difficile, la Roma ritrova il vantaggio grazie all'ennesimo sigillo del suo uomo più importante. Siamo al 67' quando Wesley - entrato poco prima al posto di Lulli - mette un pallone in area. Sarebbe innocuo per Troilo, che però lo liscia: Malen non si fa pregare e lo piazza alle spalle di Daffara.
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