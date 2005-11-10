Un possibile dissing calcistico nel nuovo album di Sfera Ebbasta. Il rapper di Cinisello Balsamo ha pubblicato venerdì 20 novembre "Purosangue", al cui interno compare un brano che potrebbe contenere una frecciata ad Aleksandar Stankovic, centrocampista dell'Inter e figlio dell'ex nerazzurro Dejan. La canzone si intitola "800 CV" e contiene un passaggio piuttosto particolare: dopo aver fatto riferimento alle dieci ragazze che lo avevano accompagnato a San Siro, il cantante aggiunge: “Tu richiama quando segni un gol”. Nessun nome esplicito, ma il collegamento con il giovane calciatore serbo non è casuale.

Sfera Ebbasta, Stankovic e il riferimento alle dieci ragazze

Per capire il possibile riferimento bisogna tornare alle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. Dopo la separazione tra Sfera Ebbasta e Angelina Fiol Lacour, modella argentina e madre di suo figlio Gabriel, diverse testate di cronaca rosa hanno accostato la donna proprio ad Aleksandar Stankovic. Ad agosto, come riportato da Cosmopolitan, la modella aveva pubblicato una storia Instagram dallo stadio Meazza, con un cuore sovrapposto all'immagine del centrocampista dell'Inter. Un indizio che aveva alimentato le voci di una frequentazione tra i due, mai confermata ufficialmente dai diretti interessati.

A settembre, in occasione di Inter-Napoli, Sfera Ebbasta si era presentato a San Siro accompagnato da dieci ragazze vestite di nero, facendo parecchio discutere. Il riferimento contenuto in "800 CV" sembra richiamare proprio quell'episodio, mentre la successiva battuta sul gol ha portato diversi appassionati a individuare in Stankovic il possibile destinatario. Il centrocampista serbo, classe 2005, non ha ancora segnato in Serie A in questa stagione: anche questo dettaglio rende plausibile l'interpretazione. Resta però un'ipotesi, non una certezza: Sfera Ebbasta non ha mai fatto il nome di Stankovic nella canzone, né ha confermato che il verso sia rivolto al giocatore dell'Inter.