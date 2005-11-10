La Lazio non si ferma più. Altra settimana da capolista per la squadra di Gennaro Gattuso, che all'Olimpico ha superato 3-0 il Lecce grazie alla doppietta di Noslin e al punto esclamativo di Frattesi. Decimo successo in Serie A per i biancocelesti che, sommati ai due pareggi, fanno 32 punti e momentaneo +5 sull'Inter e +6 sulla Roma. A chiudere il quartetto Champions League c'è il Como, che al Sinigaglia è tornato al successo per 2-0 contro il Cagliari. Un gol per tempo per la banda di Fabregas firmato Ramon e Da Cunha permette ai lariani di scavalcare momentaneamente il Milan e di andare a 26 punti. Di seguito la classifica aggiornata.

La classifica

1. Lazio – 32 punti (12 partite giocate)

2. Inter – 28 punti (11)

3. Roma – 27 punti (11)

4. Como – 26 punti (12)

5. Milan – 24 punti (11)

6. Frosinone – 20 punti (11)

7. Juventus – 18 punti (11)

8. Bologna – 17 punti (11)

9. Cagliari – 16 punti (12)

10. Napoli – 15 punti (11)

11. Torino – 14 punti (11)

12. Atalanta – 14 punti (11)

13. Genoa – 13 punti (11)

14. Lecce – 10 punti (12)

15. Fiorentina – 9 punti (11)

16. Parma – 8 punti (11)

17. Sassuolo – 8 punti (11)

18. Monza – 7 punti (11)

19. Venezia – 6 punti (11)

20. Udinese – 5 punti (11)