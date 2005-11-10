Europa League, i parziali delle gare delle 21: sotto l'OM con l'Olympiakos, vola il Benfica
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Andrea Piras
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Oggi alle 21:51Serie A
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15.10.2026 21:51Serie A
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Sono terminati i primi tempi delle partite delle ore 21 e valide per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Questi i risultati:
Benfica-Celtic 3-0
Bournemouth-Sturm Graz 1-0
Celta Vigo-Juventus 1-0
Dinamo Zagabria-Anderlecht 0-0
Ferencvaros-Viktoria Plzen 0-0
Hoffenheim-Besiktas 0-0
Jagiellonia-Ararat Armenia 2-1
Olympique Marsiglia-Olympiakos 0-1
NEC-Lesvki Sofia 0-1
Rennes-OFI Creta 0-1
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