Venezia-Inter, le probabili formazioni: ancora Provedel tra i pali, Thuram rifiata per il derby

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Venezia-Inter:

Come arriva il Venezia

Nicola pensa a qualche rotazione per il turno infrasettimanale. Possibile il rilancio di Schingtienne in difesa al posto di Halhal, ma il ballottaggio rimane aperto per affiancare Moreno e Juan Jesus. Mazzocchi a sinistra può far rifiatare Haps, a destra rimane favorito Hainaut, ma Sagrado può giocare anche da quel lato. Kike Perez, Sohm e Basic chiamati agli straordinari, Busio può essere pronto a subentrare a partita in corso dopo essere andato solo in panchina a Genova. Davanti da capire se il tecnico possa valutare l'opzione della doppia punta per far respirare Yeboah, giocando al fianco di Adams. (Da Venezia, Daniele Najjar).

Come arriva l'Inter

Dopo la rimonta all'ultima respiro contro la Fiorentina, i nerazzurri sono attesi a Venezia per il turno infrasettimanale contro i lagunari. Con il derby alle porte è chiaro che ci saranno dei cambi di formazione almeno dal primo minuto. In porta Martinez lascia spazio a Provedel, posizionato dietro alla difesa a tre disegnata ancora da Bisseck e Akanji a causa delle assenze di Stones e Pavard nel reparto, e Bastoni in ballottaggio con Carlos Augusto. Le corsie esterne sono destinate all'inglese Spence che deve riscattare la prova sottotono in Champions League e a Dimarco entrato nel finale della ripresa contro la Viola. Al centro Zielinski si prende la cabina di regia con il supporto di Sucic e Mkhitaryan. In fase offensiva si scaldano Bonny e Pio Esposito. (Da Milano, Marta Bonfiglio).