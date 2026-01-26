Oggi in TV, Hellas Verona-Cremonese e non solo: dove vedere tutte le varie partite

Non mancano le partite da poter seguire in televisione anche oggi, lunedì 26 gennaio 2025.

La partita del Bentegodi tra Hellas Verona e Cremonese conclude il programma della 22^ giornata di Serie A, ma c'è anche tanto altro da poter seguire. C'è per esempio il campionato femminle, ma anche la Serie C e tornei esteri che vedono chiudere il loro lungo fine settimana: dalla Premier League alla Liga spagnola, arrivando fino al campionato portoghese, ci sono appuntamenti per tutti i gusti. Di seguito, tutte le varie partite con orario d'inizio e canale di trasmissione.

18.00 Juventus vs Parma (Serie A femminile) - DAZN

20.30 Vicenza vs Cittadella (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Lecco vs Inter Under 23 (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Ceuta vs Cultural Leonesa (Segunda Division) - DAZN

20.45 Hellas Verona vs Udinese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Everton vs Leeds (Premier League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K e NOW

21.00 Girona vs Getafe (Liga) - DAZN

21.15 Porto vs Gil Vicente (Campionato portoghese) - DAZN