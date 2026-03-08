Verona, Harroui: "Andiamo avanti con fiducia, ora mi sento bene"

Dopo il fischio finale di Bologna-Verona, Abdou Harroui, centrocampista dei gialloblù, è stato intervistato ai microfoni di Dazn.

Il commento sulla partita.

"Questa vittoria per noi è tanta roba, anche se abbiamo fatto molto bene nelle ultime quattro partite e abbiamo sempre perso all'ultimo minuto o in situazioni strane. Ora è arrivata la vittoria e siamo contenti per tre punti fondamentali. Adesso andiamo avanti con fiducia".

Le condizioni fisiche.

"È difficile tornare da un infortunio al crociato, ora sto giocando con continuità e in più sto facendo anche il Ramadan, quindi non ho mangiato nulla. Ora mi sento bene, forse devo farlo tutto l'anno".