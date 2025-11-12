Verso Atletico-Inter: Lautaro fa il vaccino per giocare Angola-Argentina, Julian Alvarez no

Quando si parla di etica del lavoro e di stringere i denti per la propria squadra, Lautaro Martinez è sempre in prima linea. Sia che si tratti dell'Inter, che a maggior ragione dell'Argentina.

Lo dimostra anche il caso recente che riguarda la Seleccion. La squadra di Lionel Scaloni è attesa da una amichevole in Angola. Amichevole di lusso, si può dire, visto che l'Angola festeggerà i 50 anni dalla guerra di indipendenza dal Portogallo: per farlo al meglio la Federazione locale ha deciso di sborsare la bellezza di 12 milioni di euro per convincere Messi - nemesi del 'nemico' portoghese Cristiano Ronaldo - e compagni a giocare lì.

Resta il fatto che si tratta di una partita insignificante ai fini del risultato, tanto che diversi giocatori saranno assenti dal match nell'Argentina. Anche perché - come riportato da Tuttosport - per giocare in Angola, era necessario completare un determinato protocollo vaccinale, in particolare contro la febbre gialla, cui non si sono sottoposti per esempio Julian Alvarez, Giliano Simeone e Nahuel Molina, guarda caso tutti giocatori dell'Atletico Madrid, prossima avversaria dell'Inter in Champions.

Iter invece al quale ha deciso di sottoporsi Lautaro Martinez, per dare il suo apporto all’Argentina, nonostante sia possibile che sia stato fatto un tentativo dall'Inter per farlo desistere. Niente da fare: il Toro ci sarà per la sua Argentina, che si allena ad Alicante, in Spagna, e che non ha impegni dopo l’amichevole angolana.