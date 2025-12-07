Busquets e Jordi Alba salutano il calcio vincendo la MLS. Messi: "Lo meritavano"

L’Inter Miami entra nella storia conquistando la MLS Cup 2025, superando i Vancouver Whitecaps di Thomas Muller per 3-1 e diventando la sedicesima squadra a vincere il titolo nella propria sesta stagione di vita.

Un trionfo targato Leo Messi autore di altri due assist nel match di ieri. Al termine del match il fenomeno argentino ha dichiarato tutta la propria gioia per l'ennesimo titolo raggiunto: "Era uno degli obiettivi quando siamo arrivati qui, siamo riusciti a ottenere la Coppa di Lega appena siamo arrivati e quest'anno abbiamo fatto un grande anno, abbiamo gareggiato in tutto ciò che dovevamo, siamo arrivati di nuovo a una finale di Coppa di Lega, abbiamo giocato una semifinale della Concacaf Champions Cup, l'anno scorso siamo usciti primi in campionato e purtroppo siamo rimasti fuori nel primo turno (dei playoff)", le sue parole.

"Quest'anno" - continua Messi - "era uno degli obiettivi quello di poter vincere la MLS e la squadra ha fatto uno sforzo molto grande; una stagione molto lunga, con molte partite, ed è stato all'altezza durante tutto l'anno", ha detto la Pulga.

Inoltre, Messi ha fatto riferimento al ritiro degli spagnoli Sergio Busquets e Jordi Alba dopo questo incontro: "Felice per quello che abbiamo ottenuto, per loro, che finiscano la loro carriera in questo modo è molto bello per tutti. Se lo meritavano dopo quello che erano come giocatori, tra i grandi della storia ognuno nella sua posizione. Con la gara che hanno fatto e i titoli che hanno vinto, potersi ritirare con questa MLS...", ha riflettuto. "Non sono ancora consapevoli di ciò che stanno vivendo, del ritiro, oggi finisce qualcosa di molto bello a cui hanno dedicato tutta la loro vita e ora iniziano un'altra vita. Auguro loro sempre il meglio perché sono due amici che amo molto e sono felice che possano andarsene con questo trofeo", ha continuato.