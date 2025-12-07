Solo il Real può restare in scia del Barcellona, Flick: "Positivo vedere Yamal difendere"
Con il 3-5 maturato a Siviglia contro il Real Betis, il Barcellona si è portato a +4 dal Real Madrid, +5 dal Villarreal e +6 dall'Atletico Madrid. Tutto è ancora aperto in Liga visto che siamo appena alla 15^ giornata, ma chiaramente la sfida di oggi fra i blancos ed il Celta Vigo farà già capire se i blaugrana potranno tentare una mini-fuga.
Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha commentato così la vittoria dei suoi: "La prima parte della nostra gara è stata molto buona. Alla fine eravamo molto stanchi. Voglio essere positivo nell'analizzare questa partita. Ovviamente analizzeremo tutto e l'importante è che abbiamo vinto dopo 90 minuti e questo è ciò che conta".
Poi ha aggiunto: "È sempre molto importante segnare due gol di seguito in una gara: "Non è sempre facile contro una squadra come questa, ha molta qualità. Giocano molto bene, con giocatori fantastici. Penso che nel primo tempo abbiamo giocato molto bene. Yamal? Ho visto bene Lamine, anche sulla linea difensiva. È stato molto positivo. La tripletta di Ferran Torres? Ferran è un giocatore molto intelligente. Sa interpretare molto bene gli spazi e lo ha fatto fantasticamente bene oggi".
LALIGA - 15ª GIORNATA
Oviedo-Maiorca 0-0
Villarreal-Getafe 2-0
Alaves-Real Sociedad 1-0
Real Betis-Barcellona 3-5
Athletic-Atletico Madrid 1-0
Elche-Girona
Valencia-Siviglia
Espanyol-Rayo Vallecano
Real Madrid-Celta Vigo
Osasuna-Levante
CLASSIFICA
1. Barcellona 40**
3. Real Madrid 36*
2. Villarreal 35*
4. Atletico Madrid 31**
5. Betis 24*
6. Espanyol 24
7. Athletic Bilbao 23**
8. Getafe 20*
9. Alavés 18*
10. Real Sociedad 16*
11. Siviglia 16
12. Celta Vigo 16
13. Elche 16
14. Rayo Vallecano 16
15. Maiorca 14*
16. Valencia 13
17. Osasuna 12
18. Girona 12
19. Oviedo 10*
20. Levante 9
* una partita in più
** due partite in più