Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Solo il Real può restare in scia del Barcellona, Flick: "Positivo vedere Yamal difendere"

Solo il Real può restare in scia del Barcellona, Flick: "Positivo vedere Yamal difendere"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 14:27Calcio estero
Daniele Najjar

Con il 3-5 maturato a Siviglia contro il Real Betis, il Barcellona si è portato a +4 dal Real Madrid, +5 dal Villarreal e +6 dall'Atletico Madrid. Tutto è ancora aperto in Liga visto che siamo appena alla 15^ giornata, ma chiaramente la sfida di oggi fra i blancos ed il Celta Vigo farà già capire se i blaugrana potranno tentare una mini-fuga.

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha commentato così la vittoria dei suoi: "La prima parte della nostra gara è stata molto buona. Alla fine eravamo molto stanchi. Voglio essere positivo nell'analizzare questa partita. Ovviamente analizzeremo tutto e l'importante è che abbiamo vinto dopo 90 minuti e questo è ciò che conta".

Poi ha aggiunto: "È sempre molto importante segnare due gol di seguito in una gara: "Non è sempre facile contro una squadra come questa, ha molta qualità. Giocano molto bene, con giocatori fantastici. Penso che nel primo tempo abbiamo giocato molto bene. Yamal? Ho visto bene Lamine, anche sulla linea difensiva. È stato molto positivo. La tripletta di Ferran Torres? Ferran è un giocatore molto intelligente. Sa interpretare molto bene gli spazi e lo ha fatto fantasticamente bene oggi".

LALIGA - 15ª GIORNATA
Oviedo-Maiorca 0-0
Villarreal-Getafe 2-0
Alaves-Real Sociedad 1-0
Real Betis-Barcellona 3-5
Athletic-Atletico Madrid 1-0
Elche-Girona
Valencia-Siviglia
Espanyol-Rayo Vallecano
Real Madrid-Celta Vigo
Osasuna-Levante

CLASSIFICA
1. Barcellona 40**
3. Real Madrid 36*
2. Villarreal 35*
4. Atletico Madrid 31**
5. Betis 24*
6. Espanyol 24
7. Athletic Bilbao 23**
8. Getafe 20*
9. Alavés 18*
10. Real Sociedad 16*
11. Siviglia 16
12. Celta Vigo 16
13. Elche 16
14. Rayo Vallecano 16
15. Maiorca 14*
16. Valencia 13
17. Osasuna 12
18. Girona 12
19. Oviedo 10*
20. Levante 9

* una partita in più
** due partite in più

Articoli correlati
Leo Messi fa spazio in bacheca: l'impressionante elenco di titoli vinti in carriera... Leo Messi fa spazio in bacheca: l'impressionante elenco di titoli vinti in carriera
Busquets e Jordi Alba salutano il calcio vincendo la MLS. Messi: "Lo meritavano" Busquets e Jordi Alba salutano il calcio vincendo la MLS. Messi: "Lo meritavano"
LaLiga, 15ª giornata: Real per tornare a -1 dal Barcellona, Celta Vigo permettendo... LaLiga, 15ª giornata: Real per tornare a -1 dal Barcellona, Celta Vigo permettendo
Altre notizie Calcio estero
Leo Messi trionfa in MLS e fa notare: "Negli USA trasferte di 6-7 ore, è dura" Leo Messi trionfa in MLS e fa notare: "Negli USA trasferte di 6-7 ore, è dura"
Betis-Barcellona, tensione fra il padre di Lamine Yamal e i tifosi: interviene la... Betis-Barcellona, tensione fra il padre di Lamine Yamal e i tifosi: interviene la sicurezza
Scarpa d'Oro: comanda Kane, ma è lotta a 3. Il primo della Serie A? È 69° Scarpa d'Oro: comanda Kane, ma è lotta a 3. Il primo della Serie A? È 69°
Stoichkov ringrazia Infantino: "48 squadre al Mondiale? Invenzione fantastica" Stoichkov ringrazia Infantino: "48 squadre al Mondiale? Invenzione fantastica"
Solo il Real può restare in scia del Barcellona, Flick: "Positivo vedere Yamal difendere"... Solo il Real può restare in scia del Barcellona, Flick: "Positivo vedere Yamal difendere"
Harry Kane insaziabile: è a 58 gol nel 2025. E in questa stagione è già a 28 Harry Kane insaziabile: è a 58 gol nel 2025. E in questa stagione è già a 28
Ma l'Aston Villa può davvero vincere la Premier? Emery: "Ci sentiamo forti" Ma l'Aston Villa può davvero vincere la Premier? Emery: "Ci sentiamo forti"
Harry Kane fuori? Entra e fa tripletta in mezz'ora: "Non sono abituato alla panchina"... Harry Kane fuori? Entra e fa tripletta in mezz'ora: "Non sono abituato alla panchina"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: c'è Ricci, sfida a due (tre) per affiancare Leao
2 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
4 Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
5 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Roma, più Baldanzi che Dybala
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Cremonese-Lecce, succede tutto nella ripresa: finisce 2-0 e i grigiorossi sognano
Immagine top news n.1 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Roma, più Baldanzi che Dybala
Immagine top news n.2 Il Verona risorge: 3-1 all'Atalanta. Zanetti: "Premio per la squadra". Palladino: "Colpa mia"
Immagine top news n.3 L'Inter strapazza il Como e vola in vetta. Chivu batte Fabregas: "Ma non ho tempo di pensarci"
Immagine top news n.4 Sassuolo da sogno, Fiorentina da incubo. Viola ancora ko. Goretti: "Ora decisioni drastiche"
Immagine top news n.5 La Civil War di Buongiorno, le storie immortali di Spalletti: arriva Napoli-Juventus
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Verona stacca la Fiorentina. Atalanta, l'Europa è lontana
Immagine top news n.7 Il Verona risorge: clamoroso 3-1, Atalanta dispersa nella nebbia del Bentegodi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, rinnovo Maignan: posizioni sempre rigide e distanza di 3 milioni
Immagine news Serie A n.2 Atalanta subito in campo dopo il ko di Verona. Ancora lavoro sul campo per Bakker
Immagine news Serie A n.3 Gudmundsson smentisce Vanoli sul rigore. Fiorentina, hai un altro problema
Immagine news Serie A n.4 Cremonese-Lecce, Bonazzoli è MVP della partita. Terzo premio per il centravanti
Immagine news Serie A n.5 Milan, il nome nuovo della difesa è Idzes. In estate il Sassuolo lo ha pagato 8 milioni
Immagine news Serie A n.6 Lazio-Bologna, la partita di Immobile. La moglie Jessica: "Strano e bellissimo allo stesso tempo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: "Lotterò per la salvezza. Senza tifosi è come una partita a Pasquetta"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi: "Sappiamo cosa aspettarci dal Mantova. Sarà un derby particolare"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco: "Col SudTirol partita insidiosa. Il nostro obiettivo è tornare in Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Bari, Sibilli: "Tutto succede per un motivo. Tornerò con una fame mai vista"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa: "Gara con l'Inter non ha lasciato scorie. Ad Avellino con giusta ignoranza"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, problema muscolare per Insigne: potrebbe saltare il Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati delle prime gare: Inter U23 e Juventus NG fermate sul pari
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, nuovo innesto a centrocampo: arriva l'ex Rimini Piccoli
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese in ansia per il presidente Massi: è stato ricoverato per un malore improvviso
Immagine news Serie C n.4 Paolucci non dimentica Catania: "Non me ne sarei mai andato, lì ho lasciato il cuore"
Immagine news Serie C n.5 Fallimento Rimini, parla il Sindaco: "Messi in luce aspetti inquietanti del calcio italiano"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Liverani: "L'assenza dei tifosi contro il Perugia una sconfitta per il calcio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Juventus, Spalletti torna al Maradona e non può permettersi passi falsi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, Wullaert trascina l’Inter: pokerissimo contro il Genoa
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per le rossoblù, novità Tomasevic per Piovani
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Fiorentina e Como per accorciare la classifica. Apre Inter-Genoa
Immagine news Calcio femminile n.5 Appiah e una settimana da ricordare: cittadinanza italiana e primo gol in A con il Milan
Immagine news Calcio femminile n.6 Cincotta: "Gara speciale, amo Firenze e la Fiorentina. Contento di sfidarla con la Ternana"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?