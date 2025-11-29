Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Vittoria nel segno di Douvikas: Como senza limiti se trova pure i gol del centravanti

© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 10:08Serie A
Raimondo De Magistris

Un'altra vittoria. L'undicesimo risultato utile in campionato e la sesta vittoria in una Serie A che in attesa delle altre sfide valide per la 13esima giornata vede il Como quarto in classifica a 24 punti insieme a Inter e Bologna. La squadra di Cesc Fabregas ieri sera ha avuto agevolmente la meglio contro l'altra sorpresa di questo avvio di stagione, contro un Sassuolo che non è riuscito a resistere al possesso palla avvolgente di Nico Paz e compagni. Non è riuscito a opporsi a una squadra che è bella da vedere ma non si specchia. Che aggredisce la porta, che punta l'area avversaria con verticalizzazioni ripetute e improvvise. Il secondo gol, quello del definitivo 2-0, nasce proprio da una giocata geniale di Paz per Moreno che ha preso il tempo a Idzes e anticipato Muric in uscita. L'1-0, invece, è stato realizzato da Tasos Douvikas, centravanti acquistato a gennaio che in teoria quest'anno doveva rappresentare l'alternativa ad Alvaro Morata, ma in pratica si sta prendendo il posto al centro dell'attacco di una delle squadre più ammirate della Serie A.

Nato ad Atene il 2 agosto 1999, Douvikas è cresciuto nell'Asteras Tripolis. Ha ricevuto la chiamata dell'Utrecht solo dopo una stagione al Volo (club di prima divisione greca) da 24 reti in 34 partite. In Eredivisie la prima stagione è stata di assestamento e di ambientamento, mentre nella seconda ha vinto la classifica cannonieri con 19 reti insieme a Xavi Simons. Nell'estate successiva la chiamata del Celta Vigo: sette gol in Liga e sei in Coppa del Re. In Galizia ci resta altri sei mesi, il 3 febbraio 2025 il suo trasferimento al Como per undici milioni di euro.

Come in Olanda e in Spagna, Douvikas ci ha messo un po' per ambientarsi nella nuova realtà. Il primo gol in Serie A quasi due mesi dopo il suo arrivo in riva al Lago. Prima della fine della stagione, ne ha messo a segno solo un altro e anche per questi numeri non eccezionali la società lariana questa estate ha deciso di puntare su Alvaro Morata. Di acquistare un altro centravanti titolare. Quest'anno però per il centravanti greco la musica sembra essere cambiata: tre gol in Coppa Italia e dopo la rete di ieri altrettanti in Serie A. Non male calcolando tutte le bocche da fuoco che giocano alle sue spalle. Calcolando che Morata, invece, in questa situazione proprio non riesce a sbloccarsi. Se Fabregas in questa squadra inizia a trovare i gol con continuità anche col numero 9, allora può davvero sognare in grande.

