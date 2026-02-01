Como, Fabregas: "Stiamo facendo un percorso. Douvikas? Sembrava peggio"
TUTTO mercato WEB
Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha così presentato la sfida all'Atalanta, parlando anche delle condizioni di Tasos Douvikas rientrato sorprendentemente oggi: "Non so qual è il nostro status, vogliamo crescere e anche se negli ultimi due anni abbiamo fatto passi importanti vogliamo giocare e vincere senza pensarci troppo. Abbiamo un percorso di crescita che vogliamo seguire, il risultato è una conseguenza. Douvikas? Si era spaventato un po', ma era solo una botta. Sembrava una cosa più brutta di quanto non fosse. Credo sia successa, grazie a Dio, la stessa cosa con Di Lorenzo al Napoli".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile