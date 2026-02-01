Como, Fabregas: "Stiamo facendo un percorso. Douvikas? Sembrava peggio"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha così presentato la sfida all'Atalanta, parlando anche delle condizioni di Tasos Douvikas rientrato sorprendentemente oggi: "Non so qual è il nostro status, vogliamo crescere e anche se negli ultimi due anni abbiamo fatto passi importanti vogliamo giocare e vincere senza pensarci troppo. Abbiamo un percorso di crescita che vogliamo seguire, il risultato è una conseguenza. Douvikas? Si era spaventato un po', ma era solo una botta. Sembrava una cosa più brutta di quanto non fosse. Credo sia successa, grazie a Dio, la stessa cosa con Di Lorenzo al Napoli".