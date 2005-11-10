Viviano si corregge: "Ho sbagliato a criticare Palladino, a Firenze ingenerosi con lui"

Emiliano Viviano, ex portiere di Bologna e Fiorentina nonché grande tifoso viola, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport per parlare del nuovo corso dei rossoblù. Tra le sue dichiarazioni più significative, c'è anche un commento su mister Raffaele Palladino, scelto da Di Vaio e Sartori per sostituire Tedesco.

Il pensiero di Viviano su Palladino

"Non mi piacciono gli allenatori che si nascondono, e lui non si è nascosto. A Firenze qualche volta l'ho criticato, a posteriori, probabilmente sbagliando. Siamo stati ingenerosi nei suoi confronti perché ha fatto tanti punti ed esaltato la qualità di tanti giocatori", ha esordito Viviano.

Poi, il focus si è spostato sulla vittoria dei rossoblù di Palladino al Via del Mare, primo successo stagionale: "Il Bologna sta passando una transizione. Negli ultimi anni ha avuto il rendimento più alto della sua storia recente. Ha vinto una Coppa Italia, ha lottato per l'Europa, poi ha venduto, provato con un allenatore esonerato. A Lecce la squadra ha dimostrato di essere solida ma ci sono giovani, tanti stranieri. Palladino ha bisogno di tempo per conoscere e capire l'ambiente Bologna, anche se lì, un posto meraviglioso, è facile ambientarsi".