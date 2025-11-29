Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, arrivano i primi aggiornamenti sull'infortunio di Vlahovic contro il Cagliari

© foto di Federico De Luca 2025
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:12
Yvonne Alessandro

Arrivano importanti novità a proposito dell'infortunio rimediato da Dusan Vlahovic al minuto 30 del match casalingo contro il Cagliari. L'attaccante serbo infatti, secondo quanto riferito da DAZN, ha riportato un problema muscolare all'adduttore sinistro. Guaio fisico che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca.

La ricostruzione del ko
Dopo una conclusione verso la porta di Caprile, Vlahovic si è mostrato parecchio dolorante: il serbo, disperato e quasi in lacrime, ha contratto un infortunio al minuto 30 che non gli ha permesso di continuare a giocare allo Stadium. Il giocatore, infatti, ha abbandonato subito il campo in compagnia dello staff medico della Juventus, visibilmente turbato.

"Mi sono fatto molto male", ha detto Vlahovic alla domanda di mister Luciano Spalletti su cosa si fosse fatto, una volta raggiunta la panchina. Con tanto di maglietta in faccia a simboleggiare un problema fisico muscolare piuttosto grave, anche dopo le parole di DV9. Vlahovic, uscito dal campo al minuto 31, è stato sostituito immediatamente da Jonathan David entrato a freddo per il prosieguo del match contro il Cagliari.

