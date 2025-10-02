Vlahovic poteva giocare Villarreal-Juve, ma in maglia...gialla: il retroscena dalla Spagna

Ieri ha giocato appena quattro minuti, sul finale di partita, ma Dusan Vlahovic avrebbe potuto essere protagonista nella gara tra Villarreal e Juventus, ma dall'altra parte della barricata, quella degli spagnoli. Non è un mistero, infatti, che i bianconeri abbiano provato in più occasioni, nel corso del mercato estivo, a liberarsi del centravanti serbo, che è in scadenza di contratto e tra qualche mese sarà libero di firmare a zero per quale squadra vorrà.

E nella lista delle pretendenti che si erano fatte avanti va appunto aggiunto il Submarino Amarillo. Come riferito dal quotidiano spagnolo AS, infatti, il club iberico avrebbe fatto un tentativo per l'acquisto del cartellino del centravanti serbo della Juve, ricevendo un secco rifiuto da parte del numero nove.

Vlahovic, infatti, non ha mai manifestato la volontà di andarsene da Torino nel corso di questa sessione, salvo un'offerta irrinunciabile che potesse pareggiare i circa 12 milioni di euro che gli spetteranno da contratto per questa stagione.