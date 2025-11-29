Vlahovic resta il titolare in campionato, ma con qualche pressione in più: Openda e David reclamano spazio

Dopo lo scialbo pareggio contro la Fiorentina al Franchi nell'ultima di campionato, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti aveva ammesso le proprie colpe in conferenza stampa post partita: "Openda e David dovevo farli entrare prima in campo, ho aspettato troppo…", era stata la riflessione dell'allenatore.

I due acquisti bianconeri del mercato estivo poi, nella trasferta norvegese contro il Bodo/Glimt, hanno finalmente risposto presenti: il belga ha trovato la prima rete in maglia Juventus, il canadese ha deciso la partita all'ultimo respiro col secondo gol da quando è sbarcato in Italia (dopo quello della prima giornata). Segnali di vita, dopo settimane di critiche feroci.

Allo Stadium quest'oggi alle ore 18 dovrebbe partire titolare ancora una volta Dusan Vlahovic, centravanti designato da Luciano Spalletti come titolare della sua Juventus. Ma a differenza del recente passato, ora il serbo sa di avere alle spalle due alternative che spingono forte per insidiare il suo posto. David può dare maggiore presenza all'interno dell'area di rigore, Openda permette un gioco più fluido palla a terra. Questione di scelte tecniche insomma, con Spalletti che sembra come detto orientato a confermare Vlahovic. Ma da parte dell'ex Fiorentina ora il tecnico di Certaldo si aspetta i gol, altrimenti l'avvicendamento potrebbe davvero avere luogo.