Maguire vuole solo il Man United: è pronto ad abbassarsi l'ingaggio pur di rinnovare

Tra certezze ritrovate e conti da rimettere in ordine, il futuro di Harry Maguire al Manchester United sembra meno incerto di quanto apparisse fino a pochi mesi fa. In casa Red Devils cresce infatti la fiducia sulla permanenza del centrale inglese oltre l’attuale stagione, con la qualificazione alla Champions League vista come un passaggio chiave per chiudere il cerchio.

Arrivato a Old Trafford nel 2021 per una cifra record da circa 90 milioni di euro, Maguire è oggi a scadenza di contratto. Il suo ingaggio, vicino alle 190mila sterline a settimana (circa 11 milioni di euro a stagione), pesa ancora molto sul bilancio del club guidato dalla nuova proprietà di Jim Ratcliffe. Eppure, nonostante la possibilità di trattare con club esteri dal 1° gennaio, il difensore non ha avviato contatti: la sua priorità è sempre stata restare e giocarsi il posto. A scriverlo è Team Talk.

Una posizione che ha trovato riscontro sul campo. Da quando Michael Carrick ha assunto la guida ad interim, Maguire è diventato uno dei simboli della risalita, contribuendo alla serie positiva di cinque gare senza sconfitte. Leadership, resilienza e continuità hanno cambiato la percezione interna, tanto che il club ora valuta seriamente un nuovo accordo.

La chiave è la flessibilità: Maguire, tramite il suo entourage, ha fatto sapere di essere disposto ad accettare condizioni economiche ridotte pur di prolungare. Un atteggiamento apprezzato dalla dirigenza, che ne riconosce l’importanza nello spogliatoio. Parallelamente, lo United continuerà a sondare il mercato per un altro centrale, ma senza che ciò escluda la permanenza dell’inglese. Se la corsa Champions andrà a buon fine, il rinnovo potrebbe diventare realtà.