Yeboah perde la Kirin Cup in finale, Adams gol: la sosta nazionali del Venezia

Il Venezia è fra le squadre meno toccate dalla sosta nazionali. Dei sette convocati solamente in quattro hanno avuto minutaggio, ma solo in due hanno giocato almeno 180 minuti. Un vantaggio per Stroppa per non avere giocatori spremuti o uno svantaggio per non aver mantenuto il ritmo partita?

Adams gol in amichevole. Yeboah perde ai rigori

Akor Adams in campo nelle tre partite giocate dalla Nigeria, dove trova il gol solamente in amichevole contro la Russia. Yeboah impegnato nella Kirin Cup persa in finale ai rigori contro Panama. Nella circostanza il giocatore del Venezia ha segnato il suo di rigore. In precedenza, ha aiutato la sua nazionale a superare in semifinale il Giappone. Spazio anche per Sagrado e per Rrahmani con quest'ultimo in campo solo in una delle quattro partite. Restano a guardare Haps, Halhal e Stankovic.

Il minutaggio in nazionale del Venezia

John Yeboah (Ecuador) — 187 minuti

Akor Adams (Nigeria) — 182 minuti

Richie Sagrado (Belgio U21) — 90 minuti

Albion Rrahmani (Kosovo) — 69 minuti

Ridgeciano Haps (Suriname) — 0 minuti

Redouane Halhal (Marocco) — 0 minuti

Filip Stankovic (Serbia) — 0 minuti