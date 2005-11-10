Arriva un esonero anche in Serie A femminile. Il Parma esonera Valenti e il suo staff

Settimana di sosta per la Serie A Women, che riprenderà il suo corso nel prossimo weekend, e primo esonero della stagione. Come infatti è comunicato dal club, il Parma ha sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra femminile Giovanni Valenti, e con lui il suo staff.

Di seguito, la nota della compagine ducale.

"Parma Calcio 1913 comunica che, nella giornata di oggi, l’allenatore della prima squadra femminile Giovanni Valenti è stato sollevato dall’incarico, assieme al suo staff.

Nelle prossime ore verranno comunicati aggiornamenti in merito alla nuova guida tecnica.

Il Presidente Kyle J. Krause, il CEO Federico Cherubini e la direzione sportiva dell’area Women ringraziano Giovanni Valenti e il suo staff per il prezioso lavoro svolto e rivolgono a loro il più sincero augurio per un futuro umano e professionale ricco di successi e soddisfazioni".