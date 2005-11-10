Lecce, Ilic: "Ho sentito tanta fiducia da Di Francesco. Per questo non ho esitato a venire qua"

Il centrocampista del Lecce Ivan Ilic ha parlato ai canali ufficiali del club partendo da questa lunghissima sosta per le Nazionali: "Abbiamo lavorato tanto in queste settimane, facendo un lavoro duro. Abbiamo ancora quasi una settimana, col Bologna sarà una partita dura perché nessuna è semplice in Serie A. Mi auguro ci siano tanti gol dalla parte nostra".

L'avvio di stagione del Lecce?

"Vincere è sempre importante, 6 punti sono tanta roba. Vuol dire che stiamo lavorando bene, che stiamo facendo qualcosa di buono. Dobbiamo lottare e andare avanti sul nostro obiettivo che è la salvezza".

Il suo ambientamento?

"Bene, aspetto ancora il primo gol. Non vedo l'ora, se possibile vorrei farlo davanti ai nostri tifosi".

L'assist da calcio d'angolo è un marchio di fabbrica?

"Mi piace fare assist, mi piace aiutare i compagni a segnare ed essere coinvolto nelle azioni. Per ora sono molto contento".

Di Francesco lo aveva già conosciuto…

"Un passato non troppo lungo, siamo stati due mesi insieme a Verona. Parlando con lui prima di venire qua mi ha detto tante cose belle, mi ha dato quella fiducia di cui avevo bisogno e per questo non ci ho pensato due volte. Sono felice di essere qua e sono felice di essere con lui".

Che sensazione le da giocare in casa davanti a tanti tifosi?

"Tanta roba, sono 6 anni che gioco in Italia e da Lecce mi è sempre rimasto qualcosa. Adesso indosso questa maglia, davanti a questi tifosi ed è qualcosa di incredibile. La gente mi ferma ogni giorno, sono contento, è gente umile e che ti fa sentire a casa".

Metterà a disposizione dei compagni la sua leadership?

"Penso di sì, durante le partite parlo con tutti, conosco le partite dopo 6 anni qua".

Quanto sarà importante fare una buona stagione anche per la sua carriera?

"Sempre importante, ma anche difficile. Sto lavorando forte ogni giorno e spero di migliorare, sia per l'oggi che per il domani".

Ha obiettivi in termini numerici?

"No, l'obiettivo è collettivo ed è la salvezza".

Il gruppo come lo vede?

"Mi hanno accettato molto bene, conoscevo Stulic, ma sono tutti bravi e sono contento di lavorare con loro".