Dove può arrivare Doumbia? In Portogallo certe clausole non le inseriscono a caso

Sognando Paul Pogba. Issa Doumbia ha ancora tanta strada da fare, ma intanto soprattutto nel secondo tempo della sfida di ieri tra Italia e Turchia ha lasciato intravedere vampate degne del centrocampista francese nel suo prime. Classe 2003, nato a Treviglio e cresciuto nel settore giovanile dell'Albinoleffe, il centrocampista dello Sporting Club di Portogallo al Dall'Ara ha disputato la sua prima gara dall'inizio con la maglia dell'Italia e non ha deluso le aspettative. Anzi. Impressiona la sua capacità di riuscire a coprire tanti metri di campo e di riuscire a riproporsi con regolarità nell'area avversaria. Se in Portogallo il tecnico Rui Borges lo schiera in una mediana a due, in Nazionale le sue capacità da incursore sono perfette per il 4-3-3 di Roberto Mancini.

Le cifre di Doumbia dal Venezia allo Sporting

Ma dove può arrivare Issa Doumbia? E quanto vale? In estate il Venezia con la sua cessione ha definito l'operazione in uscita più onerosa della sua storia: lo Sporting l'ha acquistato per venti milioni di euro più tre di bonus legati alle presenze, altri tre agli obiettivi di squadra e il 10% sull'eventuale futura rivendita. A giudicare dall'impatto che Doumbia sta avendo in Portogallo, quest'ultimo non è proprio un dettaglio banale.

Nel contratto c'è una clausola

Già, perché Doumbia per caratteristiche e forse anche per ambizione è calciatore destinato prima o poi a trasferirsi in Premier League. L'impressione è che la Serie A abbia perso un'occasione in questi mesi e che adesso sia già troppo tardi perché il club lusitano ha inserito nel contratto del giocatore anche una clausola risolutoria da 80 milioni di euro. Per adesso un'enormità, ma in Portogallo certe clausole non le inseriscono a caso. E in Inghilterra non hanno certo problemi a spendere tanto se un giocatore si rivela di altissimo profilo. Soprattutto se si parla di un classe 2003 che solo tra dieci giorni compirà 23 anni e che è alle prese con un percorso di crescita tanto importante quanto repentino come in questo caso.

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