Il 'veneziano' Adams fa gioire la Nigeria in amichevole: gol al 94' per il pari con la Russia

Una rimonta completata quando ormai sembrava non esserci più tempo. Nigeria e Russia pareggiano 3-3 al termine di un'amichevole ricca di gol e ribaltamenti, con Akor Adams protagonista assoluto nel finale. Le Super Eagles partono meglio e sbloccano la partita nei primi 15 minuti, controllando inizialmente il gioco. La Russia reagisce però alla mezz'ora trovando il pareggio e, dopo l'intervallo, cambia completamente l'inerzia dell'incontro fino a portarsi sul 3-1.

Russia sul 3-1, la Nigeria cambia e riapre la partita

A inizio ripresa la Nigeria prova a intervenire dalla panchina inserendo Akor Adams e Abubakar Umar al posto di Michael Stephen e Kelechi Iheanacho. Le sostituzioni inizialmente non bastano per arginare la Russia, che riesce ad accumulare due reti di vantaggio. La reazione delle Super Eagles arriva però nel finale: al 78' il neoentrato Edokpolor Peter supera la difesa avversaria e realizza il gol del 3-2, riaprendo completamente la sfida. All'83' entra anche Vince Osuji al posto di Chibuzo Nwoko per aumentare ulteriormente la pressione offensiva.

Akor Adams decisivo al 94': la Nigeria completa la rimonta

La Nigeria continua ad attaccare e viene premiata al quarto minuto di recupero. L'azione del definitivo 3-3 nasce da un contropiede avviato da Emmanuel Fernandez e proseguito dall'assist di Umar Abdullahi: a finalizzare è Akor Adams, che firma il gol del pareggio e completa la rimonta delle Super Eagles. Entrato all'inizio del secondo tempo, l'attaccante diventa così il protagonista di un finale spettacolare, evitando alla Nigeria la sconfitta dopo essere stata sotto 3-1.