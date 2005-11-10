Lecce, seduta verso il Bologna: Esteban e Geubbels parzialmente in gruppo

Lecce in campo in vista della ripresa del campionato contro il Bologna, gara in programma domenica alle ore 15. Questa la nota del club salentino:

"Seduta mattutina al Centro Sportivo di Martignano per i giallorossi di mister Di Francesco. In vista della gara con il Bologna la squadra è stata impegnata in attivazione e forza in palestra, esercitazione tecnico tattica e partita a tema.

Assenti i convocati dalle rispettive Nazionali: Fofana, Gaspar, Monteiro, N’Dri, Ngom, Penev e Tiago Gabriel. Lavoro personalizzato per Berisha e Scott mentre Esteban e Geubbels hanno svolto l’allenamento odierno parzialmente in gruppo. Domani pomeriggio allenamento a Martignano".