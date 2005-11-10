Inter, Padovan: "Pio Esposito avrà il suo spazio con le rotazioni"

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. Ed è partito dalla ripresa della Serie A e di Pio Esposito, galvanizzato dalla Nazionale: "Chi sta fuori per metterlo titolare? E' questa la domanda. Ci sono tre attaccanti che devono essere ruotati a seconda delle necessità. Sabato Lautaro non giocherà perché ritorna domani dalla Nazionale, quindi giocherà Pio. Vuol dire che si fa i suoi minuti, gioca da prima punta una partita importante e giocherà al posto del capitano. Altre volte giocherà al posto di Thuram".

Pio Esposito a chi lo accosta?

"A Vieri. Lo ha detto lo stesso Bobo, perché anno dopo anno crescerà come numero di gol. La crescita di questo calciatore porterà anche la crescita nelle realizzazioni".

Dopo un lungo stop, che partenza di campionato sarà?

"Mi aspetto qualche sorpresa, perché la sosta è stata lunga. Ci sono giocatori che tornano con infortuni e stanchezza. Non credo da Como, dove vedo ancora la Roma avanti. Il Como è la squadra italiana che ha dato più giocatori alle nazionali. Magari da Cagliari potrebbe venire una sorpresa. E anche Napoli-Frosinone è una partita-trappola".