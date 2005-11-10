Fiorentina, Gnonto: "Non ero più abituato a stare tra italiani, ma sta andando tutto bene"

Wilfried Gnonto, attaccante classe 2003 della Fiorentina, parla ai canali ufficiali del club spiegando cosa gli mancava dell'Italia: "Il tempo, il cibo e parlare italiano ogni giorno. Ero andato via da un po' di tempo e non ero più abituato a stare tra italiani. Sta andando tutto bene e sono molto contento, i ragazzi non sono difficili da approcciare e spenderci tempo insieme. La cosa potrà solo migliorare".

Cosa chiede mister Vanoli?

"Una delle cose in cui sono sicuro di essere migliorato è a livello fisico. Stiamo lavorando duramente e correndo tanto, mister Vanoli ci sta facendo correre abbastanza e mi sento meglio dal punto di vista fisico. Sono a un punto abbastanza buono. Poi posso migliorare in tutto e ci lavoro ogni giorno. Sono sicuro di poterlo fare con l'aiuto del mister e dei compagni".

Cosa ha lasciato l'esperienza in Inghilterra?

"Il calcio italiano e quello inglese sono diversi dal punto di vista dell'intensità. Là gli allenamenti sono un po' più corti e c'è meno tattica ma sono più intensi. Stando là sono migliorato molto in quello. Credo sia importante avere un equilibrio tra i due. Avendo giocato in Nazionale penso di avere un po' la mentalità italiana dal punto di vista della dieta e dell'attenzione al lavoro. In Inghilterra c'è più tranquillità e sono un po' più rilassati, il calcio là non è tutto e forse quello è meglio per quanto riguarda la vita personale".