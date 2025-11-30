Lazio e Cagliari battuti, La Repubblica: "Milan, notte in vetta. La Juve vince ma fatica"
"Milan, notte in vetta. La Juve vince ma fatica". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica. Il quotidiano riassume i due risultati della serata partendo dal successo per 2-1 della Juventus sul Cagliari in rimonta mentre il Milan si è imposto per 1-0 sulla Lazio con un episodio contestato dai biancocelesti nel finale di match per un rigore chiesto ma non concesso da Collu.
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
3 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
