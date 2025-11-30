Yildiz trascina la Juventus, Cagliari battuto 2-1. La Stampa: "La cura Spalletti funziona"

Settimo risultato utile consecutivo e seconda gara con vittoria in rimonta per la Juventus di Luciano Spalletti, che nella serata di ieri si è imposta per 2-1 all’Allianz Stadium contro il Cagliari, nella tredicesima giornata di Serie A.

A trascinare i bianconeri un super Kenan Yildiz, che dopo lo splendido ingresso di qualche giorno fa a Bodo, si è ripetuto anche ieri, segnando la doppietta che ha deciso il match e ha ribaltato il vantaggio iniziale siglato da Sebastiano Esposito. Con questa vittoria la formazione piemontese resta al settimo posto in classifica ma si porta momentaneamente a un punto da Como, Bologna e Inter.

La nota stonata di serata, però, è l’infortunio muscolare all’adduttore sinistro occorso a Dusan Vlahovic alla mezz’ora del primo tempo. A pochi minuti dal pareggio siglato da Yildiz contro il Cagliari (1-1) e in seguito ad una conclusione di verso la porta di Caprile, l'attaccante bianconero si è mostrato parecchio dolorante: il serbo, disperato e quasi in lacrime, ha contratto un infortunio al minuto 30 che non gli ha permesso di continuare a giocare allo Stadium. Il giocatore infatti ha abbandonato subito il campo in compagnia dello staff medico della Juventus, visibilmente turbato. "Mi sono fatto molto male”, ha detto Vlahovic alla domanda di Luciano Spalletti su cosa si fosse fatto, una volta raggiunta la panchina. Con tanto di maglietta in faccia a simboleggiare un problema fisico muscolare piuttosto grave.