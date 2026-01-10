Zaniolo non segna ma incide: Udinese avanti 2-1 sul Pisa all'intervallo

Primo tempo divertente e ricco di emozioni, quello andato in scena al BluEnergy Stadium fra Udinese e Pisa, col risultato che dopo i primi 45 minuti premia i padroni di casa, bravi a rialzarsi dopo una prima parte di gara e l'iniziale svantaggio.

Avvio pimpante e concreto del Pisa che nel primo quarto d'ora tiene in mano il pallino del gioco e crea occasioni, arrivando anche al vantaggio dopo 13 minuti: Tramoni riceve da Aebischer, converge verso l'area e lascia partire un tiro che si insacca all'incrocio della porta difesa da Okoye.

Il gol subito però sveglia l'Udinese che prima trova un'ottima conclusione con Miller, poi raggiunge il pareggio dopo 19 minuti grazie al gol di Kabasele di testa, su calcio d'angolo battuto ottimamente dal solito Zaniolo. Il pareggio regala nuova energia ai friulani che sfruttano soprattutto la dirompente fisicità di Davis per gestire il gioco e tenere alta la squadra. Poi al 40' la svolta che decide fin qui il match: dopo controllo del VAR, viene assegnato un calcio di rigore all'Udinese per fallo di Leris su Ekkelenkamp. Sul dischetto si presenta proprio Davis che con freddezza trasforma e segna il gol del 2-1 con cui si chiude il primo tempo.