Udinese, Zanoli: "Serve continuità, meglio con il cambio modulo. Padelli un leader"
Alessandro Zanoli, laterale dell'Udinese, è intervenuto in conferenza al termine della sconfitta per 1-0 contro il Como al Sinigaglia.
Come vi spiegate questo approccio?
"Abbiamo fatto due partite differenti, poi il cambio di modulo differente, facevamo fatica ad arrivare sui terzini io e Kamara... ma con il cambio di modulo è stato tutto più facile".
Come si può invertire la tendenza di discontinuità?
"Serve trovare la continuità che manca, possiamo giocarcela con tutti e facciamo fatica con chiunque. Dobbiamo migliorare in questo".
Ma cosa è cambiato tra primo e secondo tempo?
"Rodriguez mi teneva basso, facevo fatica a tenere Moreno. Poi sono riuscito a spingere con il cambio modulo, mi riusciva più agilmente in sovrapposizione".
Com'è stata accolta la scelta di Padelli?
"Daniele è un professionista, un leader, lo abbiamo accolto benissimo. Dà sicurezza, come tutti i nostri portieri. Poi la scelta va al mister".
15.02 - Finisce la conferenza stampa.