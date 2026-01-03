Live TMW Udinese, Zanoli: "Serve continuità, meglio con il cambio modulo. Padelli un leader"

Alessandro Zanoli, laterale dell'Udinese, è intervenuto in conferenza al termine della sconfitta per 1-0 contro il Como al Sinigaglia.

Come vi spiegate questo approccio?

"Abbiamo fatto due partite differenti, poi il cambio di modulo differente, facevamo fatica ad arrivare sui terzini io e Kamara... ma con il cambio di modulo è stato tutto più facile".

Come si può invertire la tendenza di discontinuità?

"Serve trovare la continuità che manca, possiamo giocarcela con tutti e facciamo fatica con chiunque. Dobbiamo migliorare in questo".

Ma cosa è cambiato tra primo e secondo tempo?

"Rodriguez mi teneva basso, facevo fatica a tenere Moreno. Poi sono riuscito a spingere con il cambio modulo, mi riusciva più agilmente in sovrapposizione".

Com'è stata accolta la scelta di Padelli?

"Daniele è un professionista, un leader, lo abbiamo accolto benissimo. Dà sicurezza, come tutti i nostri portieri. Poi la scelta va al mister".

15.02 - Finisce la conferenza stampa.