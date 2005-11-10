Gattuso: "Dopo il Mantova sembrava un funerale. Mai pensato che il problema fossi io"

"Sull'ambiente io leggo poco e non smanetto, dal primo giorno mi sono chiuso a Formello e il mio staff insieme ai giocatori mi sta dando la vita". Parla così Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, dopo il successo per 2-1 contro il Cagliari in rimonta: "Dentro il centro sportivo ci sono tanti laziali veri, lì dentro è una vera e propria famiglia. Gente che esulta e che sta male se le cose non vanno bene".

Eppure le cose non erano iniziate nel migliore dei modi.

"Quando abbiamo perso col Mantova sembrava un funerale, ho fatto una riunione con tutte le persone che lavorano a Formello dicendo che non era morto nessuno. Era successo qualcosa di grave, ma dovevamo continuare con l'entusiasmo visto nei 40 giorni in pre-ritiro. Vi posso assicurare che dal primo giorno questa squadra ha lavorato in maniera incredibile, sembra ormai che ci conosciamo da 10-15 anni. Non sapevo nulla di ciò che succedeva fuori, non ho mai pensato che il problema fossi io o che la gente mi odiasse. Ho lavorato con i ragazzi e abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, abbiamo smontato tutto rispetto allo scorso anno. Per questo i meriti vanno ai ragazzi".

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