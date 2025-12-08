Zazzaroni fa notare: "Questa Juventus non dà mai l'impressione di poter vincere"

Il Napoli supera anche la Juventus grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund: la squadra di Antonio Conte si sveglia nel giorno dell'Immacolata da capolista in solitaria in Serie A, in attesa del risultato di stasera del Milan di Allegri.

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato fra le colonne del quotidiano oggi in edicola il successo degli azzurri: "Il Napoli ha messo sotto la Juve così come il giorno prima l’Inter aveva fatto con il Como. Sono loro le candidate al titolo, non avevo bisogno di conferme - lo penso dal primo giorno - al punto che se a maggio lo scudetto finisse a un terzo parlerei certamente di impresa", fa notare.

Sugli azzurri fa anche notare: "Da settimane Conte gioca con due terzi di Napoli, ieri gli mancavano De Bruyne, Meret, Lobotka, Gilmour, Anguissa, Gutierrez e naturalmente Lukaku".

Sui bianconeri poi spiega: "Insisto nel dire che Koopmeneirs a sinistra nei tre dietro è una boccia persa. E che questa Juve non dà mai l’impressione di poter vincere, e non mi riferisco esclusivamente alla sfida col Napoli. Il ritorno di Luciano a Napoli è riassumibile in alcune espressioni del viso: sembrava aﬄ itto da un complesso di inferiorità occasionale".