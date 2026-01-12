Zazzaroni sul Napoli: "Manna ha provato la furbata per soffiare Raspadori alla Roma"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando della reazione da parte di Antonio Conte nel match di ieri contro l'Inter: "C'era ancora la tensione della sfida contro il Verona, ne sono sicuro. Credo comunque possa essere censurabile... Ha visto i suoi giocare bene, poi c'è stato quell'episodio che avrebbe fatto girare le scatole a tutti. Lui se l'è presa in maniera scomposta con gli arbitri, ma il regolamento è assurdo".

Tanti elogi pure a Rasmus Hojlund: "Un grande acquisto. Ormai è superiore ai livelli di Bergamo, ho visto in netta difficoltà Akanji, come mai finora... Quanto alla fase difensiva ormai Di Lorenzo è in sofferenza, se gioca Beukema che è irriconoscibile è un altro segnale. Non è facile rinunciare al capitano del Napoli, questo lo capisco".

Infine parla così del mercato del Napoli: "Non vorrebbe andare via dall'Atletico Madrid, lo riterrebbe un fallimento. La Roma ha un accordo totale con i Colchoneros per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. Manna ha proposto un prestito oneroso e non un diritto per provare a fare una furbata. L'attaccante sta tergiversando sulla Roma, vedremo cosa deciderà nei prossimi giorni".