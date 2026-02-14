Ze Maria gioca Inter-Juve: "Sarà una partita aperta. Spero in tanti gol ma tifo nerazzurri"

L'ex difensore dell'Inter Ze Maria ha parlato ai microfoni di Sky Sport del derby d'Italia che ci sarà questa sera a San Siro fra i nerazzurri di Cristian Chivu contro la Juventus di Luciano Spalletti:

"Sarà una partita aperta. Io ho visto Parma-Juve e ho visto una squadra fortissima con giocatori che hanno fatto la differenza. E non è solo Yildiz. La Juve è cambiata da quando è arrivata Spalletti. Credo che l'Inter sia la squadra più forte d'Italia. Spero sia una partita con tanti gol, io tifo Inter ma sono due squadre in cui i giocatori possono fare la differenza in qualsiasi momento. E' un bene per il campionato italiano avere un'Inter, una Juve o una Roma che giocano bene".