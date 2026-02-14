Torino, Baroni: "Simeone se sta bene gioca. Ebosse lo vedo bene, sono contento di lui"

Nel corso della conferenza stampa pre partita, il tecnico del Torino Marco Baroni si è soffermato sui singoli partendo da Simeone: "Non è in ballottaggio: se sta bene, gioca. La squadra ha bisogno di lui, ha dedizione e partecipazione e ne abbiamo bisogno. Poi servono anche gli altri attaccanti, andranno dentro tutti e devono essere pronti".

C'è possibilità di vedere Ebosse?

"Lo vedo bene, sono contento di lui e di tutti gli altri che sono arrivati bene. Si sono inseriti con umiltà, rispetto e dedizione. Abbiamo bisogno di mancini nella catena, spesso abbiamo giocato con dei destri a sinistra e questo non aiuta lo sviluppo della manovra. Ebosse presto andrà dentro".

Biraghi può tornare in campo?

"Sta lavorando da braccetto, lo abbiamo condiviso con il giocatore. Come quinti abbiamo delle soluzioni, abbiamo reintegrato Nkounkou ed è andato in campo in Coppa Italia. Contiamo anche sul suo apporto"

