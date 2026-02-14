Hellas Verona, i tifosi ci credono: già quasi 1200 biglietti venduti per la trasferta di Parma

Il clima in casa Hellas Verona si scalda in vista della trasferta di domenica allo Stadio Tardini contro il Parma. Nonostante le difficoltà tra risultati deludenti e infortuni, i tifosi gialloblu non faranno mancare il loro supporto: sono 1.180 i biglietti venduti per il settore ospiti, come fa sapere ParmaLive.com.

L’allenatore Paolo Sammarco, intervenuto nella conferenza pre match, ha fatto il punto sulla situazione della squadra, tra rientri importanti e assenze pesanti. La buona notizia riguarda la difesa: Bella-Kotchap è ufficialmente recuperato e sarà a disposizione per la sfida contro i crociati. Torna tra i convocati anche Sarr dopo aver scontato la squalifica. Non mancano però le assenze pesanti: il tecnico dovrà fare a meno di Bernede, Lovric e Valentini, mentre restano da valutare le condizioni di Belghali. Il tecnico degli scaligeri ha anche aggiunto: "Mi aspetto una prestazione importante, siamo concentrati sulla vittoria".