Zhegrova o Conceicao? Ora la risposta non è così scontata. Ma in Europa è diverso

La Juventus ieri sera a Cagliari ha cambiato passo con gli ingressi dopo l'intervallo di Alajbegovic e Zhegrova. Sotto di un gol all'intervallo dopo la rete di Daniel Maldini, la squadra bianconera nel secondo tempo non solo l'ha riequilibrata ma ha anche rischiato di vincerla. Dai piedi del giovane bosniaco è nato l'assist per la rete di Randal Molo Muani, da un altro assist dell'ex Bayer Leverkusen è nata un'altra clamorosa occasione letteralmente sciupata dal centravanti francese. E poi c'è Zhegrova, ben altro impatto rispetto a Conceicao di cui ha rilevato il posto. Il calciatore kosovaro ha disputato 45 minuti di assoluto spessore creandosi continui uno contro uno partendo dalla fascia destra e poi accentrandosi. Forse in alcune circostanze un po' troppo egoista, ma sicuramente pericoloso.

Grande impatto nel secondo tempo

Zhegrova ieri ha tentato la conclusione sei volte, cinque volte ha impegnato Elia Caprile. Stando alle statistiche un vero record per la Serie A: da quando il campionato è tornato a 20 squadre soltanto altri due subentrati avevano fatto registrare cinque tiri in porta, ovvero Luis Muriel con l'Atalanta nel giugno 2020 e Lautaro Martinez con l'Inter nel settembre 2023. Zhegrova insomma è tornato e l'impressione è che oggi il ruolo di alternativa a Chico Conceicao possa andargli stretto e non sia nemmeno così scontato.

Del resto Zhegrova non è l'ultimo arrivato e la scorsa stagione è stata caratterizzata dal recupero da un lungo infortunio e da una condizione fisica sempre e comunque precaria. Però prima di allora al Lille aveva messo in mostra giocate importanti, anche numeri discreti. Giocate da funambolo per un calciatore che quest'anno è ripartito con ben altre basi, anche da una doppietta contro il Sassuolo.

Non è in lista UEFA

Il ballottaggio Conceicao-Zhegrova può produrre insomma effetti a sorpresa, anche se in Europa League almeno per la 'Fase Campionato' è tutto scritto e già stabilito con Luciano Spalletti che agli albori di settembre ha deciso di escludere il kosovaro dalla lista. Tra tre giorni in Galizia contro il Celta Vigo e per le successive sei partite Zhegrova non sarà a disposizione, poi più avanti eventualmente si vedrà. Una scelta miope visto l'impatto con questa stagione del classe '99 a cui ieri è mancato solo il gol.