Villarreal-Napoli, il doppio ex Raul Albiol: "La decidono De Bruyne e Moreno, spagnoli favoriti"

Raul Albiol, doppio ex di Napoli e Villarreal, ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport in vista del big match di Champions League in programma domani all’Estadio de la Ceramica e valido per la seconda giornata della fase campionato. "Nel 2022 siamo anche arrivati in semifinale di Champions. Con il Napoli invece ho vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana. Sono le squadre della mia vita, quelle in cui ho giocato di più. Sono stato benissimo, ho tanti amici. Sarà una sfida emozionante", esordisce il difensore fresco di ritiro dal calcio giocato, che oggi studia da allenatore ed è pronto a commentare la sfida per la tv spagnola.

Il giudizio di Raul Albiol su Villarreal-Napoli

"Mi aspetto un Villarreal in controllo e un Napoli in attesa. Il Villarreal attacca molto in casa: è coraggioso, pressa alto e crea, anche se sta avendo qualche problema difensivo. Il Napoli, invece, ha fase difensiva e ti può fare gol in contropiede o con il possesso. Ha grandi giocatori e un tecnico esperto. I protagonisti? De Bruyne e Gerard Moreno", prosegue provando ad anticipare le mosse dei due allenatori.

Quando gli viene chiesto un pronostico, il 41enne risponde infine così: "Partita aperta. Ma forse, in Champions, giocare in casa regala un 10% in più".