De Laurentiis: "Governa la stupidità, Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto a margine dei Collari d'Oro al CPO Giulio Onesti sulla spinosa questione riguardante Malagò, nominato commissario della FIGC dopo che ne era stato presidente fino a poco fa: "Purtroppo è la stupidità che governa l'Italia. Giovanni non dovrebbe mai essere in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, sennò sarebbe un passo indietro", le parole riportate da SportMediaset.

Fiducia in Malagò

De Laurentiis dimostra di credere totalmente nel dirigente e sa che il suo lavoro può fare la differenza: "È un uomo che, anche se ha i suoi anni, è un imprenditore. Il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici spesso sono prenditori e quelli che si sono mossi lo erano. Il problema è il cambiamento: ci sarà? Auguriamoci di si sennò il calcio andrà in discesa".