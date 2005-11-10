Villarreal, Renato Veiga sfida il Napoli: "Partita tosta e aperta, ma non li temiamo"

Il Villarreal vuole riscattare la sconfitta contro il Borussia Dortmund e Renato Veiga guarda con fiducia alla sfida di Champions contro il Napoli: "Abbiamo cambiato allenatore e rinnovato le ambizioni. La squadra sta migliorando e siamo pronti a giocare col Napoli". Il portoghese si aspetta però una gara complicata: "Tosta, ovviamente. La squadra di Allegri è in ripresa, se non sbaglio nelle ultime tre partite ha fatto 7 punti, e dopo la sconfitta con l'Arsenal verrà da noi per cercare di far punti. Partita aperta tra due squadre che hanno stili di gioco molto diversi e due allenatori di generazioni differenti". Nessun verdetto definitivo arriverà comunque domani: "Siamo solo alla seconda giornata, dopo ne mancheranno altre sei. Se si vince c'è una bella iniezione di morale, se si perde non è un dramma".

Veiga: "Vedo la Juventus in crescita"

L'ex bianconero continua a seguire soprattutto la Juventus: "Se posso mi guardo le partite perché, anche se sono stato lì per poco tempo, ho lasciato diversi amici. Vedo i bianconeri in crescita". Veiga considera sorprendente vedere Juventus e Milan fuori dalla Champions e crede nelle possibilità della squadra di Spalletti in Europa League contro il Celta Vigo: "Ha le qualità per imporsi. Il Celta è una buona squadra che gioca bene a calcio ma ha iniziato la stagione con qualche difficoltà".

Veiga confronta Serie A e Liga: "In Italia tanta tattica, in Spagna prevale la tecnica"

Dopo aver giocato in entrambi i campionati, Veiga individua differenze nette: "Modi diversi di intendere il calcio. In Italia tanta tattica, che a volte finisce con l'imbrigliare il gioco, qui in Spagna prevale la tecnica, la ricerca del gioco e della giocata. Ma io mi adatto ovunque". Il portoghese si aspetta grande equilibrio anche nell'altra sfida tra Italia e Spagna, Roma-Real Madrid, definita un "partidazo", ma senza sbilanciarsi sul risultato: "Mi pare una sfida molto aperta, sono curioso di vedere come finisce".