L'Inter e Chivu si godono Carlos Augusto. E il rinnovo del 13° perfetto si avvicina

La forza dell'Inter è anche la profondità della rosa, soprattutto in Italia. Un esempio lampante di questo è il rendimento di Carlos Augusto, che contro il Parma ha confermato per l'ennesima volta quanto sia cresciuto e stia vivendo un ottimo periodo di forma in questo inizio di stagione: un assist e due gol raccontano solo in parte la sicurezza che trasmette ai compagni quando viene impiegato.

Il 13° perfetto

Carlos Augusto è il rincalzo perfetto per Cristian Chivu: sabato ha effettuato più passaggi di tutti, ha vinto più duelli aerei di chiunque e ha intercettato più volte il pallone di chiunque, toccandolo anche 100 volte, almeno 10 in più di ogni altro calciatore. Se la prima riserva per definizione è obbligatoriamente Pio Esposito, lui è la seconda, anche perché è in grado di giocare indifferentemente a sinistra o da braccetto della difesa a 3. Il tecnico dell'Inter lo ha elogiato nel post-partita: "Ha caratteristiche importanti fisicamente e di energia. Va spesso in sovrapposizione e ha un tiro impressionante con entrambi i piedi. Siamo contenti di avere un giocatore così".

Il rinnovo è più vicino

Lo sfogo del suo agente Giuseppe Riso, che non ha usato mezzi termini e si è detto "i*******o" con l'Inter, ha scosso un po' la dirigenza nerazzurra, che ha prontamente riattivato i contatti e accelerato la trattativa. Il contratto del brasiliano scadrà nel 2028, ma entro Natale l'obiettivo e di prolungarlo e adeguargli lo stipendio. La volontà delle parti è quella di continuare insieme e l'impressione è che non ci saranno problemi per arrivare a un'intesa.