Buonfiglio: "Commissariamento FIGC opportunità per rimettere a posto le cose"

Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, è intervenuto a margine della premiazione dei Collari d'Oro al CPO Giulio Onesti ai microfoni dei media presenti, commentando così, come si legge su SportMediaset, il fatto che diverse federazioni, tra cui la nostra, in questo momento sono commissariate: "È un'opportunità per rimettere a posto le cose, ridando dignità e rispetto delle regole".

Il CONI

Tra gli argomenti trattati c'è anche un bilancio del suo periodo da presidente: "L'armonia e la sinergia raggiunta ci stanno portando a questi successi. Ho avuto il privilegio di vivere le Olimpiadi invernali, quasi tutte le manifestazioni a cui abbiamo partecipato e i Giochi del Mediterraneo: posso dire che me la sto godendo alla grande. Poi ci sono anche i problemini, ma stiamo già lavorando per Los Angeles".