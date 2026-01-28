Zoff: "Conte fa ancora la differenza. Scudetto al Milan? Sarà decisivo Leao"

Dino Zoff appartiene alla categoria dei portieri vecchia scuola, quelli che facevano parte di un calcio che oggi non c'è più. Intervistato da La Repubblica, ha spiegato come consideri un fallimento il fatto che un portiere tenga la palla più del centravanti. La sua presunzione è che prima un estremo difensore debba saper parere, poi conti avere i piedi buoni.

Zoff elogia anche Antonio Conte: "Fa ancora la differenza, senz'altro". Parole al miele pure per Spalletti: "Ha riportato in alto la Juventus, può fare strada in Champions". Un occhio di riguardo il campione del mondo dell'82 ce l'ha anche per Yildiz e Pio Esposito: "Kenan non avrebbe fatto brutta figura nelle grandi Juve del passato. L'italiano sta facendo bene, ma non mettiamogli pressione".

Per la lotta Scudetto inserisce ovviamente anche il Milan, ma a una condizione: "Sarà decisivo Leao". Se il portoghese dovesse esprimere tutte le sue potenzialità allora avrebbe delle chance, anche perché Allegri non gioca le coppe e questo fattore pesa.