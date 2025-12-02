A Castellammare finisce l'era Langella: la Juve Stabia è tutta di Brera Holdings

La notizia della trattativa per l’acquisto delle residue azioni della Juve Stabia, ovvero quel 48% ancora in mano al presidente Andrea Langella, era nell’aria da tempo, precisamente da inizio ottobre quando con un comunicato Brera Holdings aveva annunciato l’avvio delle trattative per diventare proprietario unico del club. E neanche le recenti vicissitudini extracalcistiche – con il club finito in amministrazione controllata a causa di presunte infiltrazioni camorristiche - che hanno investito il club ha fatto cambiare idea al socio di maggioranza che nella giornata appena passata ha annunciato la chiusura dell’affare.

"Gli amministratori, i dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, e la S.S. Juve Stabia 1907 comunicano che l’assemblea dei soci convocata in data 28 novembre con seconda chiamata in data odierna e tenutasi presso lo studio notarile Borrelli di Napoli ha deliberato l’approvazione del bilancio della società. - si legge nella nota delle Vespe - Nel contempo il socio di maggioranza Brera Holdings, in quota Solmate, ha ricapitalizzato ripianando le perdite. Comunichiamo altresì che Brera Holdings diventa così socio unico della S.S. Juve Stabia rilevando anche il restante 48% delle quote del socio di minoranza Andrea Langella al seguito della ricapitalizzazione effettuata".

Si chiude dunque l’era Langella che ha segnato gli ultimi sei anni: entrato assieme al fratello Giuseppe nel calcio nel 2019, ma già sponsor e co-proprietario del club sotto la guida di Francesco Manniello, in questi anni ha prima risanato grazie al concordato preventivo una pesante situazione debitoria per poi costruire una squadra che prima raggiunge una salvezza tranquilla e poi vince il campionato di Serie C davanti ad Avellino e Benevento per poi conquistare un quinto posto nella scorsa stagione, arrivando fino alla semifinale play off. Oggi la squadra, che in estate ha messo a segno alcune plusvalenze importanti, è decima a un punto dall’ottavo posto e dunque in linea con gli obiettivi stagionali.