Ascoli-Sampdoria 2-0, le pagelle: Silipo fa sognare i suoi, Abildgaard affonda la Samp

L'Ascoli vince contro la Sampdoria e continua a sognare in campionato. La formazione di Tomei, grazie alla rete di Silipo e all'autogol di Abildgaard sale al terzo posto in classifica, lanciando un segnale chiaro al campionato. Buio pesto, invece, per la formazione blucerchiata, che anche in una partita dove i ritmi sono stati decisamente bassi, non è riuscita ad invertire il proprio trend in campionato.

LE PAGELLE DELL’ASCOLI

Vitale 6 - Spettatore non pagante. La Samp non lo impensierisce mai.

Venuti 6 - Esce stremato dopo una prestazione attenta. Dal 66’ Oliveri 6 - Si propone spesso in fase offensiva non perdendo comunque di vista il suo compito.

Curado 6.5 - Gestisce da vero capitano al linea difensiva controllando a debita distanza Lauritsen. Non cambia la storia con Tutino in campo.

Nicoletti 6.5 - Alla prima da titolare risponde presente, e lo fa nel migliore dei modi. Dal 76’ Rizzo 6 - Entra e svolge i compiti che gli sono stati assegnati da Tomei, tenendo a debita distanza gli avversari.

Guiebre 6.5 - Bene in fase di spinta, dove si è reso in più occasioni pericoloso. Mai realmente impegnato in quella difensiva.

Damiani 6.5 - Funge da collante tra difesa e attacco, diventando prezioso soprattutto in fase di copertura.

Corradini 6.5 - Lega bene il gioco insieme a Silipo, diventando una spina nel fianco per la difesa della Samp con i suoi inserimenti tra le linee. Dal suo cross nasce il gol del raddoppio. Dal 85’ Perciun S.V.

Acampora 6 - Riesce a dettare i ritmi di gioco dell’Ascoli proponendosi anche in fase offensiva in qualche occasione. Dal 66’ Milanesi 6 - Entra e funge da metronomo in una fase delicata della partita, quando c’era da gestire la palla.

Silipo 7 - Nel primo tempo lo cerca, nel secondo trova il gol. Il migliore tra i suoi, senza dubbio.

Brunori 6.5 - Si sbatte al servizio della squadra offrendo l’assist a Silipo per il vantaggio bianconero. Dal 66’ Gori 6 - Emula Brunori mettendosi al servizio della squadra, facendola rifiatare nei momenti opportuni della gara.

D’Uffizi 6 - Più in ombra rispetto a Brunori, fa comunque il suo creando spazi alle sue spalle per il compagno di reparto.

Allenatore: Tomei 6.5 - Vittoria importante che permette all’Ascoli di sognare in grande. Partita preparata alla perfezione, dove il risultato non è mai stato messo in discussione. E l’Ascoli, secondo, può ora sognare.

LE PAGELLE DELLA SAMPDORIA

Krastev 6 - Poteva fare di più sul gol di Silipo, ma per il resto ha risposto sempre presente quando chiamato in causa.

Di Pardo 5.5 - Comincia la partita con fiducia, spingendo più del dovuto, poi si ritrova costretto ad indietreggiare per provare a contenere Guiebre. Esce per infortunio. Dal 95’ Diop S.V.

Delli Carri 5.5 - In affanno su Brunori. Non riesce mai a prendergli le misure.

Ferrari 5 - Si lascia sfilare Brunori in occasione del gol dei Silipo. Dal 66’ Gartenmann 5.5 - Ingresso in campo che permette alla Samp di avere più velocità in difesa, eppure questo non è servito a non soffrire le avanzate dell’Ascoli.

Cicconi 5 - Dal lato suo Silipo sfonda e fa quello che vuole. Non accorcia in occasione della conclusione che porta al gol del 7 bianconero.

Henderson 5.5 - Prova a dare una scossa ai suoi con qualche conclusione dalla distanza, ma lì dove serviva, in mezzo al campo, è venuto meno.

Makoumbou 5.5 - Inizia bene, proponendosi spesso in fase di costruzione. Poi col passare dei minuti si affievolisce, come tutta la Samp. Dal 66’ Tutino 5.5 - Si rende protagonista di due conclusioni: una bloccata l’altra da centrocampo. Oltre a questo nulla da segnalare.

Abildgaard 4.5 - Palleggia ma senza riuscire a dare quella giusta velocità alla manovra blucerchiata. Sfortunato perché si fa gol nella sua porta che chiude la partita.

Verschaeren 5 - Non riesce mai ad entrare in partita.

Lauritsen 5 - Prova negativa. Viene annullato dai difensori dell’Ascoli. Dal 71’ Karamoh 5.5 - Ingresso sciatto che non ha cambiato l’inerzia della partita.

Begic 5 - Nel primo tempo cerca di creare qualcosa, poi nella ripresa scompare completamente. Si divora il gol del pari all’ora di gioco. Nervoso, finisce la partita anche con un cartellino giallo.

Allenatore: D’Angelo 5,5 - Un punto in due partite per D’Angelo alla guida di una Samp che neanche con il cambio allenatore sembra essere in grado da uscire da questo buco nero.