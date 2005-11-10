Il Como vince da grande: 3-1 in rimonta su un Torino mai domo, Nico Paz decisivo

Il risultato: Torino-Como 1-3

Un Torino mai domo rende vita difficile al Como, che però alla fine la vince con i cambi e con il talento: 3-1 per la squadra di Fabregas. Al gol di Che Adams nel primo tempo rispondono le reti di Ramon, Nico Paz e Baturina, subentrato nel finale e subito decisivo.

Le scelte

Senza Mandragora, Abate punta su Fitz-Jim e Braganca in mediana spiegando nel pre-partita di voler tenere palla nonostante la forza dell'avversario. Fabregas lascai fuori Baturina e sceglie Da Cunha, Nico Paz e Caqueret dietro a Douvikas, con Sanchez in porta.

Pasticcio Ramon, Che Adams colpisce

Dopo cinque minuti Douvikas segna, ma era in fuorigioco sull'imbucata di Milla. Nei primi venti minuti il Torino ribatte colpo su colpo. Percussione di Belghali che arriva a calciare da pochi metri, Sanchez lo mura. Ancora Toro: Vlasic approfitta di un errore di Perrone, Sanchez attento. Pasticcio della difesa del Como al 24': Couto appoggia per Ramon, che si avventura in un improbabile dribbling in area, Fitz-Jim è lì a mordere, gli ruba palla e la serve a Che Adams, che fa 1-0 per il Torino. Douvikas va a pochi centimetri dal pari, lo stesso Ramon ha la chance di rifarsi, ma di testa da pochi passi colpisce centralmente. Da Cunha ha la palla buona nel finale di frazione, ma mette a fil di palo.

Traverse di Caqueret, Simeone e Baturina

Fabregas riparte senza cambi. Nico Paz ispira per Caqueret che entra in area e colpisce la traversa. Belghali a destra è incontenibile: altro destro su cui si oppone Sanchez, sul corner successivo traversa di Simeone dopo un'altra deviazione di Sanchez. Attento e bravo Perri a evitare l'autorete di Comuzzo sul cross di Couto. Braganca lancia Gineitis in campo aperto, diagonale deviato da un gran riflesso di piede di Sanchez. Altra traversa: Baturina, neoentrato, da fermo fa tremare Perri con una bella parabola.

Il Como rimonta: Ramon, Nico Paz e Baturina

Addai si ferma dopo 20 minuti dall'ingresso (problemi muscolari), ma In pochi minuti il Como rimonta. Nico Paz inventa per Ramon, che si rifà dell'errore e fa 1-1 all'81'. Passano sei minuti, cross di Couto e incornata di Nico Paz che fa 2-1. Al 92' Vlasic, ormai stremato, serve involontariamente Baturina che fa 3-1 e chiude il match. I cambi di Fabregsa pagano, il Como pur faticando piega un Torino mai domo.