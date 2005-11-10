Virtus Entella-Avellino 1-1, le pagelle: Tirelli la apre, Adamo la pareggia nei secondi finali

Termina 1-1 la sfida tra la Virtus Entella e l’Avellino . Partita per la maggior parte gestita dagli irpini che nel finale pareggiano, con un tiro-cross beffardo di Adamo, il vantaggio conquistato nel primo tempo da Tirelli

LE PAGELLE DELLA VIRTUS ENTELLA

Del Frate 5.5 - Non è quasi mai stato chiamato in causa più di tanto grazie anche ad un attacco avversario poco prolifico, sul goal subito nel finale qualche colpa forse ce l’ha

Previtali 6 - E’ stato sempre molto ordinato e compatto come tutta la linea difensiva, non facendosi sorprendere quasi mai

Tiritiello 6 - Ha contenuto bene la prima punta dell’Avellino per tutta la partita, non permettendogli mai di essere pericoloso

Alborghetti 5.5 - Stessa valutazione di Previtali, sempre attento e ordinato in fase difensiva. Per lui pecca l’ammonizione subita

Vignali 6 - Ha spinto sulla fascia con insistenza per gran parte della partita, arrivando anche più volte alla conclusione

Franzoni 6 - Si fa trovare smarcato tra le linee e funge da spola tra le due fasi, in fase offensiva prova a creare e si propone ma non trova la via del goal, pecca per lui l’ammonizione

Squizzato 6 -Lotta e serve palloni interessanti dalla sua zona di centrocampo ma arriva poche volte alla conclusione

Dal 89’ Turicchia - s.v

Annoni 6 - Cuore e grinta in campo, proponendosi e arrivando anche qualche volta alla conclusione ma senza essere mai veramente pericoloso

Dal 59’ Mezzoni 6 -Sulla fascia ha tenuto bene la sua zona di competenza, sia in fase offensiva che in fase difensiva

Di Mario 7 - In una partita povera di giocate tecniche, spicca la sua prorompente azione che porta l'assist del goal dell’Entella, oltre ad altre azioni di qualità dell’esterno stesso

Dal 89’ Corona - s.v.

Tirelli 7 - Partita molto buona per lui: trova il goal del vantaggio, si propone sempre in attacco, muovendosi bene e provando più volte la conclusione pericolosa

Dal 72’ Benedetti 6 - Entra in una situazione di pressione offensiva avversaria, ma riesce comunque a rispettare il suo compito di arginare le azioni degli irpini e proponendosi anche qualche volta nelle ripartenze dei suoi

Cuppone 6 - E’ stato una spina nel fianco della difesa irpina con i suoi continui movimenti anche se è risultato poco concreto sotto porta

Dal 59’ Guiu 5.5 - Non riesce a dare quelle soluzioni in più in fase di ripartenza, che avrebbero consentito all’Entella di allenare la pressione della squadra campana

Allenatore: Chiappella 6 - l’Entella ha fatto la sua partita: forse ci sarebbe voluta più cattiveria sotto porta soprattutto nelle fasi finali del secondo tempo, quando l’Avellino era sbilanciato e lasciava varchi invitanti nelle retrovie

LE PAGELLE DELL’AVELLINO

Martinelli 6 - Subisce un goal e non compie grandi parate per riscattare il voto, data la mancanza di tiri pericolosi. E’ attento però nelle uscite dalla porta sulle palle lunghe avversarie

Izzo 6.5 - Fin da subito è stato il perno dell’impostazione offensiva dell’Avellino, i palloni partivano spesso dai suoi piedi fra passaggi tra le linee e verticalizzazioni. Difensivamente sempre il solito osso duro, sempre tosto da affrontare

Venturi 5.5 - Ha patito la velocità degli attaccanti dell’Entella, soffrendo la loro mobilità e subendo un’ ammonizione

Enrici 5.5 - In questo match ha patito anche lui la velocità degli avversari, rispetto agli scorsi match è stato un po’ più passivo nella spinta in supporto della fase offensiva. Anche lui ha subito un ammonizione

Missori 6 - Buona prestazione che l’ho ha visto tenere bene la fascia di sua competenza non facendosi saltare più di tanto dagli avversari, ma in compenso è sembrato poco propositivo in fase offensiva rispetto al suo standard

Dal 71’Adamo 6.5 - Ha avuto il merito di pareggiare la partita con un cross sbagliato che si è insaccato all’incrocio dei pali, beffando il portiere biancoceleste

Di Maggio 6.5 - Ha lottato e corso molto in mezzo al campo, è stato in più occasioni abbastanza falloso ma ha trovato il goal (poi annullato) con voglia e un gran gesto tecnico in mezzo all’area

Dal 84’Pandolfi - s.v.

Faticanti 5.5 - Ha provato in qualche occasione ad essere pericoloso ma troppo lento nelle manovre, per il resto a centrocampo si è fatto sentire fisicamente lottando sui palloni

Dal 58’Palumbo 5.5 - Non è riuscito a fare la differenza dal suo ingresso in campo, è stato abbastanza passivo in fase offensiva

Sounas 5.5 - Molto passivo in tutta la partita, non ha dato il supporto che serviva alla squadra in fase offensiva

Dal 58’Besaggio 6 - Non ha fatto grandi cose ma è uno che ci mette sempre il cuore, lottando e proponendosi in fase offensiva

Moruzzi 6.5 - Tanta corsa e spinta sulla fascia, completando una buona prestazione con diversi cross interessanti non sfruttati dai compagni

Biasci 5.5 - Poco niente fatto da lui questa sera, a parte una conclusione in bocca al portiere che avrebbe potuto sfruttare meglio

Dal 58’Russo 5.5 - Questa sera al di sotto delle sue prestazioni, non è mai risultato pericoloso complice anche il fatto che ha giocato per la maggior parte del tempo sulla fascia

Favilli 5 - Assente dalla partita, i pochi palloni che gli arrivano in area non riesce a sfruttarli, palla al piede è macchinoso e troppo irruento nel riconquistare il possesso commettendo più volte il fallo

Allenatore: Nesta 6 - Anche quest’oggi fa la partita con tanto possesso palla ma con pochi tiri arrivati e soprattutto imprecisi, la nota positiva è che l’ingresso in campo di alcuni giocatori gli hanno permesso di non tornare a casa a mani vuote