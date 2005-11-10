Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Virtus Entella-Avellino 1-1, le pagelle: Tirelli la apre, Adamo la pareggia nei secondi finali

autore
Davide Verduci
Oggi alle 22:31Serie B
autore Davide Verduci
27.10.2026 22:31Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Termina 1-1 la sfida tra la Virtus Entella e l’Avellino . Partita per la maggior parte gestita dagli irpini che nel finale pareggiano, con un tiro-cross beffardo di Adamo, il vantaggio conquistato nel primo tempo da Tirelli

LE PAGELLE DELLA VIRTUS ENTELLA

Del Frate 5.5 - Non è quasi mai stato chiamato in causa più di tanto grazie anche ad un attacco avversario poco prolifico, sul goal subito nel finale qualche colpa forse ce l’ha

Previtali 6 - E’ stato sempre molto ordinato e compatto come tutta la linea difensiva, non facendosi sorprendere quasi mai

Tiritiello 6 - Ha contenuto bene la prima punta dell’Avellino per tutta la partita, non permettendogli mai di essere pericoloso

Alborghetti 5.5 - Stessa valutazione di Previtali, sempre attento e ordinato in fase difensiva. Per lui pecca l’ammonizione subita

Vignali 6 - Ha spinto sulla fascia con insistenza per gran parte della partita, arrivando anche più volte alla conclusione

Franzoni 6 - Si fa trovare smarcato tra le linee e funge da spola tra le due fasi, in fase offensiva prova a creare e si propone ma non trova la via del goal, pecca per lui l’ammonizione

Squizzato 6 -Lotta e serve palloni interessanti dalla sua zona di centrocampo ma arriva poche volte alla conclusione
Dal 89’ Turicchia - s.v

Annoni 6 - Cuore e grinta in campo, proponendosi e arrivando anche qualche volta alla conclusione ma senza essere mai veramente pericoloso
Dal 59’ Mezzoni 6 -Sulla fascia ha tenuto bene la sua zona di competenza, sia in fase offensiva che in fase difensiva

Di Mario 7 - In una partita povera di giocate tecniche, spicca la sua prorompente azione che porta l'assist del goal dell’Entella, oltre ad altre azioni di qualità dell’esterno stesso
Dal 89’ Corona - s.v.

Tirelli 7 - Partita molto buona per lui: trova il goal del vantaggio, si propone sempre in attacco, muovendosi bene e provando più volte la conclusione pericolosa
Dal 72’ Benedetti 6 - Entra in una situazione di pressione offensiva avversaria, ma riesce comunque a rispettare il suo compito di arginare le azioni degli irpini e proponendosi anche qualche volta nelle ripartenze dei suoi

Cuppone 6 - E’ stato una spina nel fianco della difesa irpina con i suoi continui movimenti anche se è risultato poco concreto sotto porta
Dal 59’ Guiu 5.5 - Non riesce a dare quelle soluzioni in più in fase di ripartenza, che avrebbero consentito all’Entella di allenare la pressione della squadra campana

Allenatore: Chiappella 6 - l’Entella ha fatto la sua partita: forse ci sarebbe voluta più cattiveria sotto porta soprattutto nelle fasi finali del secondo tempo, quando l’Avellino era sbilanciato e lasciava varchi invitanti nelle retrovie

LE PAGELLE DELL’AVELLINO

Martinelli 6 - Subisce un goal e non compie grandi parate per riscattare il voto, data la mancanza di tiri pericolosi. E’ attento però nelle uscite dalla porta sulle palle lunghe avversarie

Izzo 6.5 - Fin da subito è stato il perno dell’impostazione offensiva dell’Avellino, i palloni partivano spesso dai suoi piedi fra passaggi tra le linee e verticalizzazioni. Difensivamente sempre il solito osso duro, sempre tosto da affrontare

Venturi 5.5 - Ha patito la velocità degli attaccanti dell’Entella, soffrendo la loro mobilità e subendo un’ ammonizione

Enrici 5.5 - In questo match ha patito anche lui la velocità degli avversari, rispetto agli scorsi match è stato un po’ più passivo nella spinta in supporto della fase offensiva. Anche lui ha subito un ammonizione

Missori 6 - Buona prestazione che l’ho ha visto tenere bene la fascia di sua competenza non facendosi saltare più di tanto dagli avversari, ma in compenso è sembrato poco propositivo in fase offensiva rispetto al suo standard
Dal 71’Adamo 6.5 - Ha avuto il merito di pareggiare la partita con un cross sbagliato che si è insaccato all’incrocio dei pali, beffando il portiere biancoceleste

Di Maggio 6.5 - Ha lottato e corso molto in mezzo al campo, è stato in più occasioni abbastanza falloso ma ha trovato il goal (poi annullato) con voglia e un gran gesto tecnico in mezzo all’area
Dal 84’Pandolfi - s.v.

Faticanti 5.5 - Ha provato in qualche occasione ad essere pericoloso ma troppo lento nelle manovre, per il resto a centrocampo si è fatto sentire fisicamente lottando sui palloni
Dal 58’Palumbo 5.5 - Non è riuscito a fare la differenza dal suo ingresso in campo, è stato abbastanza passivo in fase offensiva

Sounas 5.5 - Molto passivo in tutta la partita, non ha dato il supporto che serviva alla squadra in fase offensiva
Dal 58’Besaggio 6 - Non ha fatto grandi cose ma è uno che ci mette sempre il cuore, lottando e proponendosi in fase offensiva

Moruzzi 6.5 - Tanta corsa e spinta sulla fascia, completando una buona prestazione con diversi cross interessanti non sfruttati dai compagni

Biasci 5.5 - Poco niente fatto da lui questa sera, a parte una conclusione in bocca al portiere che avrebbe potuto sfruttare meglio
Dal 58’Russo 5.5 - Questa sera al di sotto delle sue prestazioni, non è mai risultato pericoloso complice anche il fatto che ha giocato per la maggior parte del tempo sulla fascia

Favilli 5 - Assente dalla partita, i pochi palloni che gli arrivano in area non riesce a sfruttarli, palla al piede è macchinoso e troppo irruento nel riconquistare il possesso commettendo più volte il fallo

Allenatore: Nesta 6 - Anche quest’oggi fa la partita con tanto possesso palla ma con pochi tiri arrivati e soprattutto imprecisi, la nota positiva è che l’ingresso in campo di alcuni giocatori gli hanno permesso di non tornare a casa a mani vuote

Articoli correlati

Immagine news 1
Virtus Entella, Chiappella: “Il pareggio un po’ rocambolesco. Dobbiamo accettarlo e ripartire”
Immagine news 2
E se il Mantova portasse bene ai colori biancocelesti? Dopo il ko, l'Entella spera di emulare la Lazio
Immagine news 3
Serie B, Virtus Entella-Avellino: Chiappella e Nesta in cerca di riscatto

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
23:34 Serie B
Cremonese, Nasti: "Vittoria meritata dopo settimane complicate. Mi sento più maturo"
Immagine news 2
23:16 Serie B
Empoli, Andreoletti: "Vorrei una squadra arrabbiata, non serena"
Immagine news 3
23:07 Serie B
Vicenza, Gallo: "Sconfitta immeritata. Arbitro? Il metro non è stato uguale"
Immagine news 4
23:04 Serie BTMW
TMW'El segna semper lu', Andrea Belotti: sesto gol in sei presenze con il Modena
Immagine news 5
23:03 Serie B
Cesena, Diamanti: "Fortunati? Un episodio favorevole, ogni tanto, lo prendiamo"
Immagine news 6
23:00 Serie B
Virtus Entella, Chiappella: “Il pareggio un po’ rocambolesco. Dobbiamo accettarlo e ripartire”
Immagine news 7
22:59 Serie B
Mantova, Modesto: "Il gol subito all'inizio ha condizionato il match, ma meritavamo di più"
Immagine news 8
22:59 Serie B
Ascoli, Tomei: "Abbiamo fatto una buona gara. Obiettivo? La salvezza"
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
C'è una grande lezione che arriva dal nuovo Pallone d'Oro Harry Kane! Mbappé segua l'esempio dell'inglese, PSG troppo nelle retrovie. Paradosso Yamal: terzo per colpa del Mondiale
Primo piano
Immagine top news n.0 Torino-Como 1-3, le pagelle: Ramon perdonato, genio Nico Paz, treno Belghali
Immagine top news n.1 Roma-Cagliari 4-2, le pagelle: super Gollini, Mora: gol e assist decisivi. Maldini, impatto da urlo
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: Roma e Como non sbagliano e mettono pressione all'Inter
Immagine top news n.3 Sassuolo-Lazio 2-6, le pagelle: Isaksen e Noslin incantano, Turati para due rigori. Disastro Caleta-Car
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio non si ferma più e torna a +3 dall'Inter, in calo il Sassuolo
Immagine top news n.5 Juventus, Spalletti teme il Genoa: "Ha il carattere di De Rossi, lui era il mio braccio armato"
Immagine top news n.6 MLS e mercato sono un ricordo: il Milan ritrova in Pulisic la sua stella a strisce (rossonere)
Immagine top news n.7 Allegri annuncia: "Rinuncio al ricorso, magari invece di 2 giornate ne prenderei 4..."
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.2 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
Immagine news podcast n.3 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.4 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Harry Kane, Pallone d'Oro meritato? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Juve, si sta rivedendo equilibrio ma occhio al Genoa"
Immagine news Serie A n.3 Iori: "Juve, il 3-5-2 al momento riesce a mascherare i tuoi difetti ma..."
Serie A
Immagine box news Serie A Como, Sanchez: "Nico Paz impressionante, possiamo arrivare molto lontano"
Immagine box news Serie A Era fuori dal progetto tecnico, riecco Duncan nel Venezia. Nicola: "Magari gioca con l'Inter"
Immagine box news Serie A Como, Nico Paz: "Provo a segnare in ogni modo, stasera aspettavo il cross giusto"
Immagine box news Serie A Como, Fabregas: "L'anno scorso non avremmo ribaltato il Torino"
Immagine box news Serie A Cagliari a Roma per giocarsela, Maldini: "Barricarti in campi del genere è la cosa peggiore"
Immagine box news Serie A Roma, Gasperini: "Dybala probabilmente sarà out anche a Udine. Ci vuole pazienza"
Serie B
Immagine box news Serie B Cremonese, Nasti: "Vittoria meritata dopo settimane complicate. Mi sento più maturo"
Immagine box news Serie B Empoli, Andreoletti: "Vorrei una squadra arrabbiata, non serena"
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo: "Sconfitta immeritata. Arbitro? Il metro non è stato uguale"
Immagine box news Serie B 'El segna semper lu', Andrea Belotti: sesto gol in sei presenze con il Modena
Immagine box news Serie B Cesena, Diamanti: "Fortunati? Un episodio favorevole, ogni tanto, lo prendiamo"
Immagine box news Serie B Virtus Entella, Chiappella: “Il pareggio un po’ rocambolesco. Dobbiamo accettarlo e ripartire”
Serie C
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, Altamura e Savoia ai quarti. Gli oplontini sfideranno il Potenza
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, Potenza prima qualificata ai quarti. Bari sconfitto per 2-1
Immagine box news Serie C Guidonia, Lucchesi su Ginestra: “Abbiamo ripreso il discorso dove era stato lasciato”
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini: “Non cambia minimamente l’obiettivo di inizio stagione”
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: tre allenatori squalificati per un turno. Tutte le sanzioni
Immagine box news Serie C Insulti razzisti in Trento-Juve Next Gen? Approfondimento d'indagine del Giudice Sportivo
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Genoa-Juventus, Spalletti cerca continuità ma De Rossi si affida al fattore casa
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Cagliari, Olimpico stregato per i sardi: giallorossi imbattuti da più di 10 anni
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tutto su Taranto: prima l'Italdonne per la finale playoff mondiali, poi la Supercoppa Women
Immagine box news Calcio femminile Il Pallone d'Oro è terra di conquista per la Spagna e il Barcellona. Da sei edizioni di fila
Immagine box news Calcio femminile Putellas trionfa al Pallone d'Oro: la 'Reina' è tornata. E ora vuole vincere a Londra
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026: Putellas fa tris. Torna a trionfare dopo tre edizioni
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro 2026, Barcellona pigliatutto: è il miglior club femminile al mondo
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026, anche la miglior portiera è del Barcellona: vince Cata Coll
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
27 ottobre 1999, la Fiorentina espugna Wembley. Con un missile terra-aria di Batigol
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
06:22 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano