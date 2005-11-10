Cagliari, Pisacane: "Meritavamo un risultato diverso"

In questi minuti, Fabio Pisacane è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match tra il suo Cagliari e la Roma nella nona giornata di Serie A. Diretta testuale a cura di TMW.

22.50 - A breve la conferenza stampa di Pisacane.

23.21 - Inizia la conferenza stampa.

Le scelte iniziali? Soddisfatto di Romano?

"Abbiamo fatto una buona partita, contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni. La gestione di alcuni uomini ha pagati: Nzola e Fadera possono essere importanti. Poi, anche facendo il massimo, contro la Roma può non bastare. Meritavamo un risultato diverso, ma sono soddisfatto e ci portiamo a casa le cose positive. Romano ha fatto una grande partita, con Winks ha giocato in regia".

Ha parlato con Mancini sul ruolo di Romano?

"Penso che il CT non abbia bisogno di parlare con me. Ha 40 anni di calcio. Se mi avesse chiamato, mi avrebbe fatto piacere, ma Romano non ha bisogno di presentazioni. Può essere il futuro della Nazionale, sono contento che abbia fatto bene oggi. Ci teneva tantissimo a fare bene in quanto è legato alla Roma".

Cosa è cambiato a gara in corso?

"Era impensabile fare 90 minuti molto intensi. Per Fadera era la prima da titolare, ci sta un calo. I cambi ci hanno comunque aiutato. Venire qui e fare 9 tiri in porta è un merito per i ragazzi. Rimaniamo compatti e umili: il campionato è tosto, ma affascinante".

Il suo Cagliari può fare molto di più rispeto al recente passato?

"La squadra conosce i propri pregi e difetti. Monza e Verona hanno mostrato i difetti di questa squadra, ma sappiamo di poter fare un buon campionato nonostante che forse fin qui abbiamo raccolto più di quello che meritavamo. Nel calcio, però, si compensa sempre tutto".

Avete ritrovato la sua squadra dopo due passaggi a vuoto?

"Di Bologna non butterei tutto: nel primo tempo abbiamo fatto la partita, con episodi che ci hanno girato contro, consapevoli che nella ripresa non siamo stati allo stesso livello. Questa sera abbiamo dimostrato personalità, siamo destinati solo a crescere".

Sugawara?

"Sono fiducioso di quanto ha fatto oggi, ha bisogno di capire il campionato ma ha qualità. Deve migliorare, ma come tutti. Possiamo farci affidamento: ci darà una mano".

23.29 - Fine.