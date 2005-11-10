Serie B, serata di infortuni: si fanno male in 5. Problemi al ginocchio per Caso?

Serata segnata dagli infortuni in Serie B. Nel primo blocco della 9ª giornata sono stati sei i giocatori costretti a lasciare il campo, con quattro squadre coinvolte: Cremonese, Modena, Catanzaro e Sampdoria.

Cremonese e Modena, due cambi forzati ciascuna

Il bilancio più pesante riguarda la Cremonese, vittoriosa per 0-2 a Mantova: Vogliacco è uscito dopo appena 13 minuti e Pezzella al 61'. Due uscite anche per il Modena, che ha vinto 1-2 a Vicenza: Zampano ha lasciato il campo al 36' e Caso al 55', per un possibile problema al ginocchio.

Di Francesco e Di Pardo

Nel Catanzaro, fermato sull’1-1 a Benevento, Federico Di Francesco è entrato al 59' ed è uscito al 79'. Nella Sampdoria, battuta 2-0 ad Ascoli, è stato Di Pardo a lasciare il campo al 90+4'.