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Serie B, serata di infortuni: si fanno male in 5. Problemi al ginocchio per Caso?TMW
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Luca Bargellini
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Oggi alle 22:19Serie B
autore Luca Bargellini
27.10.2026 22:19Serie B
Serie B, nona giornata: sei giocatori lasciano il campo per infortunio tra Cremonese, Modena, Catanzaro e Sampdoria, dubbio ginocchio per Caso
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Serata segnata dagli infortuni in Serie B. Nel primo blocco della 9ª giornata sono stati sei i giocatori costretti a lasciare il campo, con quattro squadre coinvolte: Cremonese, Modena, Catanzaro e Sampdoria.
Cremonese e Modena, due cambi forzati ciascuna
Il bilancio più pesante riguarda la Cremonese, vittoriosa per 0-2 a Mantova: Vogliacco è uscito dopo appena 13 minuti e Pezzella al 61'. Due uscite anche per il Modena, che ha vinto 1-2 a Vicenza: Zampano ha lasciato il campo al 36' e Caso al 55', per un possibile problema al ginocchio.
Di Francesco e Di Pardo
Nel Catanzaro, fermato sull’1-1 a Benevento, Federico Di Francesco è entrato al 59' ed è uscito al 79'. Nella Sampdoria, battuta 2-0 ad Ascoli, è stato Di Pardo a lasciare il campo al 90+4'.
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